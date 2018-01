Les tendances de la Fashion week de Milan

Le pantalon est court

Le pantalon se porte court, avec ou sans revers, comme chez Emporio Armani, Ermenegildo Zegna ou N°21.

Le plus souvent, les chaussettes se font discrètes. Mais chez Dolce & Gabbana, elles tranchent: on les choisit roses avec un costume velours bleu nuit, violettes avec un ensemble lamé or, ou jaune avec un costume rouge.

Du velours!

Le velours est ultra-présent chez Armani, que ce soit chez Emporio ou Giorgio. Il se décline en noir, vert anglais, gris souris ou bleu nuit, en veste simple ou costume complet.

N°21 met aussi le velours côtelé à l'honneur dans des teintes marrons.

Chez Dolce & Gabbana, le velours se décline sur les vestes, les pulls ou les chaussures-pantoufles, très souvent recouvert de broderies.

Noir c'est noir...

Le noir est tendance, en particulier chez Armani. Parmi les pièces du styliste de 83 ans: un costume avec damiers noir sur noir jouant sur la lumière.

Chez Moschino, le noir est résolument subversif. Masque en latex noir sur le visage, cuissardes brillantes, bustier, culotte, jarretelles ou longs gants en plastique... On est plongé dans une soirée SM.

La maison Prada joue pour sa part avec le nylon noir, dans les accessoires ou les vêtements.

Couleurs franches et contrastes

Certaines maisons proposent de beaux contrastes, comme Prada avec des tenues noires mixées avec un bob jaune, ou une ligne rouge tracée sur un haut noir. Les couleurs peuvent aussi être pétantes en unibloc: violet sur un ensemble jupe-tunique sportive, ou vert poireau sur un énorme manteau matelassé.

Même jeu de couleurs franches chez Dirk Bikkembergs, avec une veste rouge vif sur un pantalon noir ou un pull à blocs orange-jaune bleu sous une veste marine.

De l'écossais!

Donatella Versace revisite le tartan dans des nuances bleu-rouge, noir-rouge ou jaune-noir: il se décline sur vestes et pantalons, mais aussi sur une jupe plissée courte à porter avec des cuissardes assorties.

L'écossais est aussi présent chez Fendi, en jaune-marron ou jeux de marrons, ou chez Palm Angels, qui le décline même en bustier.

N°21 réinterprète lui les carreaux dans des tons rouge-bleu-blanc ou marron-noir-blanc-jaune, en manteau et blouson.

Des godillots!

Les chaussures seront imposantes l'hiver prochain.

Chez N°21, elles sont énormes et séduisent les fashionistas, dans leurs teintes marron, vert sapin ou imprimé vache.

Armani propose des chaussures montantes de type boots militaires de luxe, sur lesquelles bouffe le pantalon, ou inspirés des chaussures de randonnée.

Une grande partie des collections s'inspirent du sportswear et de la montagne, comme chez Armani ou Fendi. Et chez Prada, les tenues vont jusqu'à rappeler celles du ski.

Des coutures

Les coutures sont travaillées et apparaissent clairement, comme chez N°21 et Fendi, qui jouent avec sur des manteaux.

Versace va plus loin en faisant sortir des poils marrons des coutures d'un blouson noir à capuche igloo.

À suivre...

La designer d'origine napolitaine Isabel Benenato a enthousiasmé les critiques avec ses coupes impeccables et ses matières magnifiques, laine et lin alpaga en particulier.

Autre marque à suivre: le duo de Sunnei composé du Franco-Italien Loris Messina et de l'Italien Simone Rizzo, avec leur ligne urbaine moderne.