Tricot: le retour des fibres oubliées

Noble et naturelle, la laine procure une chaleur unique et fait aujourd'hui fi des chandails qui piquent pour nous envelopper de douceur. L'originalité des modèles, la fierté de faire soi-même des produits durables et le plaisir de se retrouver entre tricoteuses contribuent à l'expansion du « phénomène tricot » et à revaloriser des fibres oubliées.

Une communauté tissée serré

«Le renouveau du tricot s'est amorcé en 2003. Le mouvement a commencé aux États-Unis avec l'ouverture de knit cafés [cafés où l'on tricote]. Le tricot devient alors un moyen de nouer des liens sociaux dans un concept très hygge. Les femmes se réunissent autour d'une tasse de thé et discutent, comme dans une soirée de village», raconte Céline Barbeau, propriétaire de La Maison tricotée. Cet art de vivre teinté de décontraction et d'écoute est une véritable soupape, une respiration nécessaire face au rythme effréné du quotidien.

De fil en aiguille, le maillage progresse au point de devenir international. Naît alors Ravelry, le site des tricoteuses. «Il a été créé il y a environ six ans et nous sommes maintenant plus de 5 millions d'abonnés. Toutes les actualités du tricot y sont représentées: les patrons, les designers; les gens postent leurs créations et leurs commentaires», poursuit Céline Barbeau.

Céline Barbeau a commencé à tricoter il y a 24 ans. Quelques années plus tard, elle animait des ateliers dans des maisons de jeunes en France. «Les femmes arrivaient de tous les milieux et le tricot effaçait les barrières. Ça permettait aussi de remailler un tissu social et de très beaux liens se sont créés», raconte celle qui adore échanger avec les gens. Céline s'expatrie au Québec en 2006, travaille dans une boutique de laine, donne des cours chez elle, puis décide d'ouvrir une boutique-salon de thé où la convivialité est de mise. Sa Maison tricotée est spécialisée dans la vente de laine locale teinte à la main; des cours de tricot, des expositions de peinture et des concerts animent régulièrement le lieu.

Des files d'attente pour un fil...

Les néo-tricoteuses ont entre 25 et 45 ans, sont souvent de jeunes mamans ou des fashionistas qui désirent créer leurs accessoires avec des matières précieuses. À tel point que certaines choisissent de teindre leur laine elles-mêmes, faisant de chaque écheveau une oeuvre unique. Les plus connues provoquent des files d'attente de plusieurs mètres de long pour mettre la main sur un écheveau (Miss Babs aux États-Unis, La Bien Aimée en France).

Autre conséquence de cette nouvelle vague: la naissance de festivals consacrés aux belles laines. Ils poussent comme des champignons depuis cinq ans. C'est le cas du Festival d'Édimbourg, mais aussi, plus près de chez nous, du festival de la Fibre Twist à Saint-André-Avellin, le plus important du genre au Canada.

Parallèlement, des designers sont devenus de véritables stars internationales. Ainsi, Stephen West, originaire de l'Oklahoma, se met en scène avec ses propres modèles de châles. Son approche novatrice contribue à la mode du tricot et à valoriser la splendeur de la laine. Au Québec, le bas Classique de Duray, fabriqué à Princeville depuis 75 ans, a inspiré nombre de créateurs, qui ont reproduit le fameux motif à rayures sur des vêtements et accessoires déco tendance.

Des moutons oubliés de nouveau en vogue

Pour répondre à une demande grandissante, les fabricants développent la production de fibres naturelles et font ressortir des races de moutons oubliées, telles le Cormo, le Rambouillet ou encore le Bluefaced Leicester que l'on trouve au Canada. «La laine des moutons blancs peut être teinte, mais comme ces moutons-là sont bruns ou noirs, on les a longtemps délaissés. C'est la vogue du naturel qui marque leur retour», précise Céline Barbeau. Les principaux producteurs se situent en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Turquie et en Chine, mais il en existe aussi au Canada, dont l'entreprise Briggs and Little, qui produit de la laine depuis plus de 150 ans.

La douceur en plus

Nombre d'adultes ont subi l'obligation de mettre le «pull qui pique» fait par grand-maman quand ils étaient jeunes... C'est sans doute une raison qui a freiné nos envies de porter de la laine quand les matières synthétiques (mais douces !) ont envahi le marché. L'apparition de la laine du mouton royal (mérinos) a permis de renouer avec cette fibre naturelle, car elle ne gratouille pas. Aussi, la circonférence du fil mesurée en microns correspond aux différentes qualités de fibres. Et plus c'est fin, plus c'est doux! «La qualité de la laine dépend de l'état de santé de l'animal. S'il est bien traité, bien nourri, sa toison sera belle. C'est le même principe que pour nos cheveux», dit la propriétaire de La Maison tricotée. Dans notre quête de confort, la laine gagne donc une place de choix puisque sa chaleur naturelle incomparable s'allie désormais à la douceur.