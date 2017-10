 Une boutique éphémère The North Face rue Saint-Denis 

Elle y restera pendant trois mois seulement, durant lesquels elle sera l'hôte d'évènements et de conférences, en plus de proposer plusieurs collections exclusives de vêtements sous le thème «exploration urbaine». Parmi les plus attendues, on retrouvera la collection Héritage, qui ressuscitera ses morceaux des années 80 et 90. Les nostalgiques des grosses doudounes jaunes avec un logo sur l'épaule seront bien servis. La Black Series, elle, sera offerte en trois phases et proposera des collaborations entre The North Face et d'autres marques connues, dont Vans et Timberland. Finalement, les consommateurs pourront se procurer la collection Cryos, des vêtements très chauds, munis de Gore-Tex et de produits isolants de première qualité.

C'est Productions OuiSurf qui a été mandaté pour développer la stratégie marketing de la boutique, dont la mission est de fusionner les styles plein air et urbain, pour plaire aux gens de la ville.

«On ne s'adresse pas nécessairement aux gens de Tremblant qui font de la randonnée tous les jours, mais plutôt aux gens qui se déplacent en ville et qui veulent quand même bien s'habiller», indique David Boucher, associé chez OuiSurf.

«Et quand on parle d'exploration urbaine, ça inclut les gens qui courent ou qui font du vélo de montagne sur le mont Royal, ceux qui font du skateboard en ville, mais aussi ceux qui font la tournée des restos et qui vont dans les cafés le samedi. On veut mettre l'accent sur les gens qui habitent en ville, et qui profitent de la ville pour explorer, au sens très large», ajoute David Boucher.

Selon lui, la boutique éphémère de la rue Saint-Denis est un test afin de voir la réponse de la clientèle montréalaise. Si celle-ci est positive, il n'est pas exclu que la boutique puisse demeurer ouverte plus longtemps que prévu.

__________________________________________________________________

Pop-Up Shop The North Face, 4140, rue Saint-Denis, Montréal