Ralph Lauren tout en carreaux et en cuir

Pour créer l'événement, le créateur avait organisé le défilé dans le garage de sa prestigieuse propriété de Bedford, au nord de New York, au milieu de quelques-uns des plus beaux modèles de sa collection.

Entre Aston Martin, Bugatti et Ferrari, des mannequins ont défilé devant un public trié sur le volet, qui comprenait notamment les actrices Diane Keaton, Jessica Chastain et Katie Holmes.

Le style tweed ou pied-de-poule était à l'honneur avec ses carreaux très fins, déclinés en tailleur, pantalon, robe, bustier, jupe, mais aussi des accessoires, foulard, sac et chapeau.

Le gris et le blanc typiques de cet univers étaient aussi largement représentés côté homme, car le défilé était mixte, notamment dans un ensemble ton sur ton composé d'un costume trois pièces avec cravate et manteau assortis.

L'autre grande tendance de la collection était le cuir, inspiré de l'univers de la course automobile, souvent noir mais avec des touches de jaune et de rouge vifs.

En effectuant ces choix radicaux, la maison Ralph Lauren n'hésite pas à se mettre en danger, pour rester pertinente dans un monde de la mode qui n'a jamais évolué aussi vite et profondément.

En février, le directeur général du groupe Ralph Lauren, Stefan Larsson, avait quitté le navire à peine plus d'un an et demi après son arrivée, sur fond de divergences de vue avec le fondateur et de résultats financiers décevants.

Le groupe a annoncé, début avril, des suppressions d'emplois et la fermeture de plusieurs magasins, notamment l'une de ses plus prestigieuses implantations, sur la 5eme avenue à New York.

En juin 2016, Ralph Lauren avait déjà annoncé la suppression de 1000 emplois et la fermeture de 50 points de vente.

Mais les chiffres du premier trimestre 2017 ont montré un premier signe d'amélioration, avec un bénéfice net contre une perte l'année précédente et un recul des ventes moins fort qu'attendu.

Signe d'une maison qui évolue avec son temps, les pièces de la collection étaient disponibles à la vente sur le site de la marque immédiatement après la présentation de cette collection d'automne, et non de printemps comme le voulait l'usage ancien.

À 77 ans, Ralph Lauren n'entend pas lâcher les commandes, contrairement à l'impression laissée par l'arrivée de Stefan Larsson en novembre 2015, à qui il avait abandonné la direction générale, demeurant néanmoins président exécutif et responsable de la création.

Mardi, il a lentement remonté les allées du défilé après le départ des mannequins, étreignant chaleureusement plusieurs spectateurs, notamment Diane Keaton, mais aussi les designers Diane von Furstenberg et Donna Karan, venues saluer l'icône, en tenue de mécanicien.

Coach compte sur Selena Gomez

En matinée de cette sixième et avant-dernière journée de la Fashion Week de New York, la maison Coach avait présenté mardi une collection printemps/été 2018 en forme d'hommage à Keith Haring, et tirée par sa nouvelle égérie et star d'Instagram, Selena Gomez.

Sirènes qui hululent, métros qui grincent, vieille voiture américaine grandeur nature, dans un noir scintillant de paillettes: le décor était résolument new-yorkais, avec des images de l'artiste en train de dessiner projetées pour les invités.

Les pictogrammes de ce célébrissime maître du «street art», décédé du sida en 1990, à 31 ans, se retrouvent sur de nombreux t-shirts, pulls et robes de la marque haut de gamme, célèbre pour ses sacs de cuir, qui cherche à rajeunir sa clientèle.

Sous le regard de Selena Gomez, la chanteuse et actrice devenue récemment l'égérie de la marque, les mannequins ont présenté des petites robes de soie fines comme des nuisettes, soulignées de coutures scintillantes, des robes tout en paillettes, bleues, vertes ou violet pâle, des pantalons roses...

Coach joue à fond la carte Gomez, plus glamour que jamais, maintenant qu'elle tourne avec Woody Allen et est en couple avec la sensation du R&B, The Weeknd.

Parmi les teasings postés par la marque sur les réseaux sociaux ces derniers jours: la possibilité pour les fans d'aller voir la jeune actrice et chanteuse à son magasin new-yorkais mercredi.

Barragan s'amuse avec les genres

La journée a été clôturée par le couturier mexicain Victor Barragan, New-Yorkais d'adoption, dont la collection défie les genres, à l'instar de Hood by Air ou Maison the Faux.

Ses vêtements, dont certains portaient des imprimés rappelant des tatouages, sont portés indifféremment par des hommes et des femmes, un défi à l'image traditionnelle de l'homme latin.