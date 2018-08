Le cannabis à la rescousse des chiens anxieux ?

C'est le pari que fait la plus importante entreprise de cannabis au monde, la canadienne Canopy Growth. La société ontarienne a annoncé hier qu'elle entreprenait des recherches cliniques sur l'efficacité du cannabidiol, ou CBD, pour traiter l'anxiété chez les animaux.

« L'approbation de ces essais cliniques marque une étape importante du parcours vers l'acceptation et la recommandation des médicaments à base de cannabis par les vétérinaires », note Marc Wayne, directeur général de Canopy Health Innovations.

Le CBD est l'un des deux agents actifs du cannabis. Contrairement au THC, il n'a pas d'effets psychotropes ; il ne « gèle » pas, en d'autres mots. Mais ses propriétés soi-disant anti-inflammatoires et anxiolytiques suscitent l'intérêt des chercheurs.

Brett Hartmann donne depuis des années du CBD à son chien Brutus. Le teckel de 16 ans souffre d'arthrite et éprouve des douleurs à la hanche depuis qu'un chien l'a attaqué, explique ce Californien qui milite pour l'utilisation du cannabidiol chez les animaux.

« Ça fait un bien immense à Brutus, dit-il. Je lui donne deux fois par jour des gâteries et de l'huile au CBD. Il va beaucoup mieux depuis qu'il en prend. »

En Californie comme au Canada, donner du CBD à des animaux est toujours illégal. Les vétérinaires déconseillent de le faire et les études cliniques sur ses effets ne font que commencer. Pourtant, il est extrêmement facile de se procurer le produit en ligne.

« D'entendre qu'une entreprise de cette ampleur se lance dans la recherche sur le CBD et les animaux, cela me ravit, dit l'homme. J'aimerais pouvoir faire ça en toute légalité. On est rendus là. »

Les vétérinaires prudents

Canopy, qui valait en Bourse 7,8 milliards hier à la fermeture des marchés, a reçu le feu vert de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada pour faire son étude clinique.

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec se réjouit que de nouvelles recherches se fassent sur le cannabis. Mais sa présidente invite les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie à la prudence.

« Notre position actuelle, c'est qu'on doit être en attente. On n'a pas encore d'étude clinique pour recommander l'utilisation [du cannabis]. On n'a pas non plus de manière légale de se procurer ces produits, qu'ils contiennent du THC ou du CBD », note la Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l'Ordre.

Le cannabis n'est pas sans danger pour les animaux. Les vétérinaires québécois voient chaque année leur lot de chiens intoxiqués, souvent après avoir mangé des aliments au cannabis à l'insu de leur maître. Les chiens seraient particulièrement sensibles au THC, mais les études à ce sujet se font attendre.

Si l'étude clinique est concluante, les médicaments au CBD pour animaux pourraient être en vente dans les pharmacies et chez les vétérinaires, sur ordonnance.