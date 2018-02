Mordus de traîneau à chiens

C'est le cas de Cassy, une des deux chiennes parrainées par François Morency, sauvée de l'euthanasie à 6 mois et rééduquées par Kinadapt. Elle fait aujourd'hui partie de la meute de 86 chiens présents sur le site qui ont le loisir de courir près de 40 km par jour.

Une virée de rêve

Avant de s'aventurer sur les 30 km de sentiers du domaine, Peter W. Boutin et Carole Turcotte nous donnent rendez-vous dans leur cabane à sucre pour un petit briefing. Il sera certes question de sécurité et de technique, mais aussi de bien-être animal. M. Boutin insiste particulièrement sur la manière respectueuse d'approcher un chien pour ne pas qu'il se sente agressé.

C'est maintenant l'heure d'atteler les chiens. Notre musher, Vincent Bellerose, professionnel du tourisme d'aventure depuis trois ans, choisit stratégiquement les huit chiens qui nous accompagneront lors de notre virée en traîneau. Il s'agit de former les bons duos, selon leurs forces et leurs faiblesses. En fonction des conditions météo et du poids sur le traîneau, un attelage peut être constitué de quatre à huit chiens.

«Il faut trouver le bon match, analyser leur morphologie, leur caractère et leurs affinités», explique Vincent Bellerose. «Il faut rester à l'écoute, s'informer auprès des autres mushers des horaires des chiens et observer leur comportement», ajoute-t-il tout en caressant ses chiens visiblement très excités de le voir.

Ils n'attendent qu'un mot de leur leader pour se lancer dans une course folle. Lightening sera notre chef de traîneau et formera avec Salomon le duo de tête, suivi d'Agora et de Phoenix, de Sydney et de Fraya (deux chiennes en réhabilitation), ainsi que de Stinger et d'Uluriac.