Un bébé panda fait ses débuts médiatiques

Xiang Xiang, bébé panda femelle du zoo d'Ueno à Tokyo, a fait lundi ses débuts devant la presse, à la veille de sa première présentation au public qui l'attend avec impatience depuis sa naissance il y a six mois.

En bonne santé, avec un poids de 12,3 kilos, Xiang Xiang était filmé en direct par de nombreuses chaînes de télévision, en train de grimper sur un arbre ou de mâchonner des pousses de bambou, dans un vaste espace en verre.

«Xiang Xiang s'épanouit grâce aux soins affectueux de sa maman Shin Shin», s'est félicitée lundi devant les médias la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, décrivant le bébé comme «un nouveau trésor de Tokyo».

Afin de lui éviter trop de stress en raison de la foule de ses admirateurs, le zoo d'Ueno va limiter le nombre de visiteurs de son espace à 2000 par jour, à raison d'une à deux minutes par groupe, jusqu'à fin janvier.

En raison de l'afflux des demandes, le zoo a organisé une loterie, à laquelle 250 000 personnes se sont inscrites pour voir Xiang Xiang.

Le zoo va aussi lancer à partir de mardi un flux vidéo en direct pour suivre Xiang Xiang sur internet, pendant un an.

La mère de Xiang Xiang avait déjà eu un bébé en 2012, une première pour le zoo d'Ueno depuis 24 ans, mais le petit était mort d'une pneumonie au bout de six jours.

La reproduction des pandas en captivité est particulièrement compliquée, et il reste seulement moins de 2000 spécimens en liberté de ces grands ursidés au pelage noir et blanc et aux oreilles rondes, dans trois provinces de la Chine.