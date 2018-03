Pas de cirque de chiens pour l'année du Chien

Le spectacle, venu de Chine selon les médias, était programmé pour février à l'occasion du début de l'année lunaire du Chien. Sur l'affiche, des caniches teints en rose applaudissaient avec leurs pattes et faisaient le poirier.

Une pétition pour réclamer son annulation, lancée sur le site Change.org, a rapidement obtenu plus de 7000 signatures. Elle qualifiait ce spectacle d'«archaïque, cruel et non éthique», appelant à mettre «fin à une pratique inhumaine et démodée».

Face aux protestations, l'entreprise qui vendait les billets, Sistic, a annoncé sur Facebook durant le week-end que «le spectacle du Cirque de chiens pour le Nouvel An chinois 2018 a été annulé».

Le député Louis Ng, fondateur d'ACRES, une organisation locale de défense des animaux, a déclaré lundi à l'AFP qu'il espérait voir les organisateurs «comprendre le message que l'utilisation d'animaux dans des spectacles est démodée et n'est pas souhaitée par les Singapouriens».