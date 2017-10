Mon chien, cette vedette des réseaux sociaux

Laurence Paquin, graphiste et photographe amateur, et Matthieu Lambert, photographe professionnel, ont fait de Bali, leur lévrier, une véritable vedette d'Instagram.

«Maintenant, je le mets dans mon CV. En entrevue, les employeurs sont généralement très impressionnés de ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps», se félicite Laurence, qui a fait ses études en communication et souhaite travailler en marketing.

Un long processus

Ce n'est qu'après six mois de travail et 2000 mentions «j'aime» sur sa page que le couple a réussi à obtenir un premier produit gratuit.

Par une journée froide d'hiver, une publication montrant Bali habillé de ses nouvelles bottes, avec l'inscription du nom de l'entreprise qui les a fabriquées, a attiré l'attention.

«La photo ressortait du lot. Elle était claire et captivante. Nous avons tout de suite souhaité collaborer avec Laurence», indique Christina Roe, qui travaille pour Voyagers K9 Apparel. Cette entreprise familiale est située à Oceanside, en Californie, et fabrique des accessoires pour chiens.

«Nous travaillons avec cinq influenceurs à la fois. Nous aimons en avoir de nouveaux tous les ans. Nous n'avons qu'un seul ambassadeur permanent.»

À ce jour, Laurence a reçu de leur part six manteaux, d'une valeur totalisant plus de 600 $. D'autres entreprises lui ont fourni des foulards et des colliers à prix réduits. Tous des accessoires pour Bali.

«Les produits ne sont pas toujours gratuits. Parfois, on m'épargne les frais de livraison. Ça se négocie et les entreprises ont tellement à gagner avec nous.»

C'est ce que confirme Arnaud Granata, président et éditeur d'Infopresse: «Il y a un marché qui se crée. Toutes les études démontrent que les consommateurs croient plus leurs pairs que la compagnie elle-même quand vient le temps de présenter des produits.»

Voyagers K9 Apparel, avec laquelle elle fait principalement affaire, exige du couple de fournir de trois à quatre clichés de Bali portant les morceaux donnés. «Ils ne sont vraiment pas exigeants. D'autres entreprises demandent de fournir au moins une photo par semaine», note-t-elle.

«Nous n'avons pas de contrat préécrit avec les influenceurs. Nous venons à une entente ensemble via courriel ou par les réseaux sociaux», précise Christina Roe, qui apprécie travailler avec des instagrammeurs dont la qualité des images l'emporte sur la quantité.

Un flou dans les pratiques et règlements

Le plus grand défi des influenceurs Instagram est de défier l'algorithme de la plateforme. Quelques pratiques existent pour augmenter la portée des publications, notamment les Podghazis (Pods). Des influenceurs se regroupent et échangent des commentaires sur leur page respective. Plus une publication a de commentaires, plus la notoriété de la page est reconnue par l'algorithme. Cette pratique n'est pas encore réglementée par la plateforme, qui perd ainsi des ventes publicitaires, mais ceux qui font partie de Pods restent toutefois vigilants.

C'est plutôt avec le contenu commandité qu'Instagram fait la loi. Dans les conditions d'Instagram, on peut lire:

«Nos règles exigent des créateurs et éditeurs qu'ils identifient les partenaires professionnels dans leurs publications de contenu de marque lorsqu'il y a un échange de valeur entre un créateur ou éditeur et un partenaire professionnel.»

C'est ce qui fait qu'on voit, de plus en plus, apparaître un petit #sp à la suite des publications de certains, pour «sponsor». D'autres auteurs affichent carrément le nom de la marque dont ils font la promotion, plus ou moins subtilement.

Matthieu et Laurence souhaitent pour cette deuxième année d'activité atteindre les 10 000 abonnés. «Si l'on se rend à 20 000, ça serait fantastique», s'enthousiasme Laurence. Mais ce qui les comblerait davantage serait que toutes les dépenses pour leur animal soient couvertes grâce à leurs pratiques d'influenceurs Instagram.