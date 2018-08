Twitter défend son choix de ne pas censurer Alex Jones

Les géants d'internet, à l'exception de Twitter, ont lancé lundi une offensive contre le conspirationniste, désormais privé d'accès sur Facebook, YouTube, Apple et Spotify. Ces sanctions sont dénoncées par l'extrême droite, qui y voit un complot.

Mais mardi, le patron de Twitter Jack Dorsey est monté lui-même au créneau pour affronter les critiques sur sa propre plateforme, dans une série de messages.

«Nous n'avons pas suspendu Alex Jones ou InfoWars hier (lundi). Nous savons que c'est dur pour beaucoup mais la raison est simple: il n'a pas enfreint nos règles», a-t-il expliqué.

«Des comptes, comme ceux d'(Alex) Jones, peuvent souvent présenter des sujets de façon sensationnaliste et diffuser des rumeurs infondées, il est donc indispensable que les journalistes examinent, valident et réfutent de telles informations directement de façon à ce que les gens puissent se faire leur propre opinion», a plaidé M. Dorsey, refusant de «succomber aux pressions extérieures» et revendiquant l'impartialité.

C'est, selon lui, «ce qui sert le mieux le débat public».

«C'est vrai que nous avons été très mauvais quand il s'est agi d'expliquer nos décisions dans le passé. Nous améliorons cela. Nous traiterons (Alex) Jones selon les mêmes règles que les autres comptes, sans prendre des décisions isolées pour avoir bonne conscience à court terme, et sans donner de l'eau au moulin à de nouvelles théories conspirationnistes», poursuit encore Jack Dorsey.