Obama sert une mise en garde sur les réseaux sociaux

Interrogé sur l'appétence de son successeur Donald Trump pour les réseaux sociaux, M. Obama s'en est tenu à un avertissement d'ordre général lors d'une conférence à New Delhi organisée par le quotidien Hindustan Times.

« Je crois qu'il est important d'avoir conscience à la fois du pouvoir de ces outils mais également de leurs limites », a dit celui qui compte 100 millions d'abonnés sur Twitter soit « davantage que certaines personnes qui l'utilisent plus souvent ».

Il s'est dit « obsédé » par l'usage de l'information, notamment par les jeunes. « Nous sommes plus connectés que jamais mais [...] nous utilisons de plus en plus les faits pour servir nos opinions plutôt que former nos opinions en les fondant sur des faits ».