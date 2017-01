Étude sur les réseaux mobiles: Telus au sommet

Le titre de réseau mobile national le plus performant du pays va à Telus, selon une étude qui sera publiée aujourd'hui par OpenSignal, qui se base sur des données récoltées auprès d'un peu plus de 15 000 utilisateurs. Le réseau de Telus vient au premier rang, seul ou à égalité, dans toutes les catégories de cette étude portant uniquement sur les trois réseaux pancanadiens, soit ceux de Telus, Rogers et Bell.

VITESSE MOYENNE

ROGERS : 21,25 Mbps

BELL : 22,09 Mbps

TELUS : 24,11 Mbps

Ce classement tient compte à la fois de la vitesse des réseaux 3G et 4G de chacun et de la disponibilité du réseau 4G. Plus le réseau 4G (LTE) est étendu, plus ses utilisateurs y sont connectés, plus la vitesse moyenne augmente.

VITESSE 4G (LTE)

ROGERS : 27,32 Mbps

BELL : 28,38 Mbps

TELUS : 30,51 Mbps

OpenSignal place Bell et Telus à égalité, compte tenu des marges d'erreur.

DISPONIBILITÉ DU RÉSEAU 4G

BELL : 78,27 %

TELUS : 80,58 %

ROGERS : 80,86 %

Telus et Rogers sont considérés comme égaux, compte tenu des marges d'erreur.

DÉLAI DE LATENCE (4G)

ROGERS : 51,22 millisecondes

BELL : 47,13 millisecondes

TELUS : 43,55 millisecondes

Le délai le plus court est le mieux.