Unity: le secret le mieux gardé de Montréal

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, le chef de studio estime qu'il pourra convaincre plusieurs dizaines de professionnels de choisir Unity, qui propose un défi bien différent de celui des studios plus connus de jeux vidéo. « On n'est pas une boîte de production, mais un fabricant d'outils. On a une autre vibe, c'est très décentralisé, on doit faire preuve d'initiative tout en étant apte à la collaboration. C'est la plus belle job. »

« On a doublé de taille chaque année. On devrait embaucher 50 ou 60 personnes l'année prochaine, mais c'est un peu difficile de donner un chiffre, on le sous-estime chaque fois... »

Vers 27 plateformes

Peu connu du commun des mortels, même des joueurs qui ne font qu'apercevoir son logo au début d'une partie, Unity est une institution pour les développeurs. Ce « moteur de jeu » assemble des éléments artistiques en 2D et en 3D, permet d'y ajouter des éclairages, de l'audio et des effets spéciaux et d'en contrôler l'interactivité et les lois physiques. À partir d'un projet de base, on peut ensuite exporter le jeu sur 27 plateformes, notamment Android, iOS, Windows, les réseaux sociaux et toutes les consoles de jeux existantes. Bien que principalement utilisé pour le jeu vidéo, Unity est également mis à contribution au cinéma et dans certaines applications industrielles, notamment pour la simulation et la formation.

Gratuit

On estime que 1,1 million de développeurs l'utilisent sur une base mensuelle, et près d'une dizaine de millions sont enregistrés. Son modèle est particulier puisqu'on peut le télécharger et l'utiliser gratuitement, avec des fonctions limitées. Ce n'est qu'à partir de revenus annuels de 100 000 $US que l'utilisateur doit passer à une version payante et plus complète, Unity Plus, pour environ 400 $ par année, ou la version Pro pour 165 $ par mois. On propose également un partage de la publicité s'affichant sur les productions.

Communautaire

La gratuité de la plateforme est la raison principale pour laquelle les studios indépendants, les débutants et même les prototypes des grands studios recourent pour la plupart à Unity. À Montréal, Ludia, Bethesda et le département d'expérimentation d'Ubisoft, la Fun House, l'utilisent, ainsi que l'écrasante majorité des plus petits studios. Un des résultats de la popularité de Unity, qui a explosé à partir de 2010 avec l'arrivée en masse des jeux mobiles, c'est qu'une vaste communauté d'usagers échange et met en commun des ressources. On y trouve constamment de nouveaux outils créés ou modifiés par des utilisateurs que les débutants vont pouvoir télécharger.