On a essayé: Outlast 2 

Il y a déjà plus de quatre ans que le studio montréalais indépendant Red Barrels a mis sur le marché son jeu d'horreur et de suspense Outlast, qui s'est avéré un succès planétaire.

Le 27 mars prochain, le deuxième opus sera offert pour la Nintendo Switch, ce qui nous donne une belle occasion de reparler de cette franchise où le bizarre et le sang abondent.

Cette fois, on joue le rôle d'un journaliste d'enquête, Blake Langerman, qui se retrouve, caméra à l'épaule, à sillonner villages inquiétants et terres reculées pour résoudre le meurtre incompréhensible d'une femme enceinte.

Les images sont léchées, le suspense est omniprésent et on doit combiner vivacité d'esprit et de pouce pour survivre, gérer la pile et le projecteur de la caméra, trouver les clés du mystère. Du bonbon.