 Accusé de trop tarder, Facebook s'en prend à l'armée birmane 

Facebook joue un rôle crucial dans l'accès à l'information pour une population qui n'a pu se brancher sur la toile que depuis très récemment après un demi-siècle sous régime militaire.

La Birmanie compte 18 millions de comptes Facebook pour une population de 51 millions d'habitants.

En raison de la prévalence du réseau, l'armée et des moines bouddhistes extrémistes birmans se servent abondamment de la plateforme pour diffuser leur propagande.

Sont bannis, le général Min Aung Hlaing, le chef de l'armée et une vingtaine d'autres individus ou organisations birmanes que «des experts internationaux (...) ont établis comme ayant commis ou permis de graves violations des droits de l'homme».

L'annonce de Facebook intervient le jour même où les enquêteurs de l'ONU ont demandé que la justice internationale poursuive le chef de l'armée birmane et cinq autres hauts gradés pour «génocide», «crimes contre l'humanité» et «crimes de guerre» à l'encontre des musulmans rohingya.

Le chef de l'armée avait deux comptes avec 1,3 et 2,8 millions d'abonnés respectivement.

Les publications sur ces deux pages traitaient les Rohingya de «bengalais», une façon de laisser entendre qu'ils n'avaient pas leur place dans le pays à majorité bouddhiste.

Ces pages niaient également les atrocités commises pendant la campagne de l'armée, qui l'a justifiée par la nécessité d'éliminer des rebelles rohingya.

Ces violences, dont l'existence est avérée indépendamment, a forcé quelque 700 000 Rohingya à fuir la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh voisin où ils vivent dans des conditions très précaires.

Au total ce sont 52 pages suivies par 12 millions de personnes qui ont été fermées, mais Facebook a indiqué que les données qu'elles contenaient ont été préservées.

Un monstre

Si c'est la première fois que Facebook s'en prend ainsi à l'armée birmane, la plateforme a été accusée depuis des mois de ne pas réagir assez vite.

Les enquêteurs de l'ONU avaient jugé que Facebook était devenu «un monstre» en Birmanie et des groupes de défense de droits de l'homme reprochaient au réseau de mettre plusieurs jours à fermer un compte, laissant au contenu le temps d'être diffusé très largement et de devenir viral.

Le rapport de l'ONU dénonce lui aussi une réponse «lente et inefficace» de Facebook.

Ces derniers mois, le géant des réseaux sociaux s'est lancé dans une grande campagne de communication admettant qu'il tardait trop souvent à éliminer les contenus incitant à la violence ou niant des atrocités.

Le patron et inventeur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait état des violences en Birmanie à plusieurs reprises y compris lors d'une audition devant le Congrès à Washington il y a quelques mois.

Il a expliqué aux élus américains que Facebook avait l'intention d'embaucher plus de gens parlant la langue et d'avoir pris contact avec des acteurs de la société civile pour arriver à détecter plus rapidement les auteurs de propos racistes ou d'appels à la violence.

«Nous embauchons des dizaines de personnes pour passer en revue le contenu en birman parce que la nature raciste d'un texte est propre à chaque langue», a-t-il expliqué lors de cette audition en avril.

«C'est très difficile à faire sans des gens qui parlent la langue locale, et nous devons faire beaucoup plus dans ce domaine», a-t-il reconnu.