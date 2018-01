Logan Paul publie une vidéo antisuicide

Pourfendu sur les réseaux sociaux, le youtubeur a dû présenter ses excuses aux internautes deux fois plutôt qu'une, avant d'annoncer qu'il prenait une pause de YouTube.

Il a finalement redonné de ses nouvelles mercredi dans une vidéo de sept minutes intitulée «Suicide: Be Here Tomorrow», où il avoue sa méconnaissance de la problématique du suicide et prête sa voix à un désespéré qui s'en est sorti ainsi qu'à un expert de la prévention du suicide.

Le jeune vidéoblogueur en a profité pour annoncer qu'il remettait 1 million à des organisations liées à cette cause.

- d'après AP