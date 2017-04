Facebook: nouvelles mesures contre les fausses nouvelles

Le géant des réseaux sociaux Facebook a annoncé mercredi accroître sa lutte contre les fausses informations (fake news), via la surveillance de comportements suspects, comme les messages répétitifs ou massifs, et la fermeture de comptes.

L'objectif est de s'assurer que les gens sont bien ce qu'ils prétendent être sur le réseau social. «Nous avons constaté que lorsque les gens se représentent sur Facebook comme ils sont dans la vie réelle, ils agissent de manière responsable», a fait valoir dans un blogue Shabnam Shaik, membre de l'équipe de protection et d'assistance de Facebook.

«Les faux comptes n'appliquent pas ce modèle et sont étroitement liés à la création et à la propagation de pourriels», a-t-elle ajouté.

Tout compte suspect est désormais suspendu et son gestionnaire soumis à des vérifications de son identifiant.

En France, le renforcement de la lutte menée par Facebook a conduit à des interventions sur 30 000 comptes, a précisé Shabnam Shaik.

Les nouvelles mesures devraient permettre à Facebook «de réduire le courrier indésirable, la désinformation ou tout autre contenu trompeur souvent partagé par des créateurs de faux comptes», a-t-elle ajouté.

Parmi les nouveautés, Facebook a rendu plus facile le signalement des messages suspects et la recherche de sujets, et cherche à s'assurer que les tendances apparaissant sur le réseau social sont bien à l'unisson de celles du monde réel.

Depuis l'élection aux États-Unis de Donald Trump, Facebook a déjà annoncé plusieurs initiatives pour collaborer plus étroitement avec les médias et limiter la diffusion de fausses informations.