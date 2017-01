Réseaux sociaux: 10% des gens déforment la réalité

La tendance est connue et elle est même chiffrable, selon Kaspersky Lab, qui estime ainsi qu'une personne sur dix «déforme la réalité sur les réseaux sociaux afin d'amener davantage de visiteurs à aimer leurs publications». Une course au «like» qui est, pour beaucoup, le reflet de leur «popularité» supposée sur les réseaux sociaux.

Un phénomène plus masculin que féminin, puisque 24% des hommes et seulement 17% des femmes «craignent que, si peu de visiteurs aiment leurs publications, leurs amis pensent qu'ils ne sont pas "populaires"».

Et dans cette course à la popularité, les hommes sont prêts à aller plus loin que les femmes: ils sont 14% à envisager de publier des informations gênantes sur leurs collègues ou patron, 12% à pouvoir le faire sur leurs amis et même 9% à être prêts à publier une photo dénudée d'eux-mêmes, contre respectivement, 7%, 6% et 5% des femmes. La quête de popularité à tout prix.