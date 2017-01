Internet: les fournisseurs indépendants passent à l'acte

Essentiellement, on a surtout offert des limites de téléchargement plus alléchantes aux clients qui avaient une consommation basse de données. « On veut donner de l'espace à respirer pour nos clients qui sont de petits consommateurs, qu'ils puissent utiliser Netflix et YouTube, bref une utilisation normale aujourd'hui », indique le président.

« On fait un ajustement prudent, on s'est gardé une petite gêne, en bon québécois, explique Gilles Pichette, président. Si le CRTC maintient ses tarifs bas, on va revenir avec un autre ajustement plus agressif. »

Or, ces prix de gros n'étaient « ni justes ni raisonnables » et ne permettaient pas aux indépendants d'accaparer leur part de marché, a estimé en substance le CRTC. L'organisme a donc imposé de façon provisoire une baisse spectaculaire de ces tarifs. Celle-ci peut aller jusqu'à 89 % pour la composante « transport », qui représente grosso modo la moitié des coûts de signaux pour les indépendants. Là où certains facturaient, par exemple, jusqu'à 2000 $ par bloc de données (une « tranche de capacité de 100 Mbps » dans le jargon), on a imposé un tarif de 395 $.

TEKSAVVY

Un des plus importants fournisseurs internet indépendants au Canada, essentiellement concentré au Québec et en Ontario, TekSavvy annoncera aujourd'hui une refonte complète de sa grille tarifaire. En entrevue la semaine dernière, son président, Marc Gaudrault, a tout au plus promis « plus de données pour les clients actuels, quelques surprises, des nouveaux forfaits avec plus de données ». Fin décembre, La Presseannonçait des économies entre 2 $ pour une connexion câblée avec limite de 150 Go et 13 $ pour un branchement DSL illimité. Présentement, l'entreprise offre parmi ses forfaits les plus populaires l'internet par câble à une vitesse de 10 Mbps et téléchargement illimité pour 54,95 $. La même offre en DSL coûte 47,99 $.

B2B2C

Ce fournisseur de Laval a mis sur le marché, en octobre, des forfaits proposant des « augmentations de capacité qui n'auraient pas été envisagées sans la décision par le CRTC », précise son vice-président au marketing Stéphane Brais. Les forfaits câblés avec limite de 100 Go sont passés à 150 Go, ceux de 250, à 400 Go et ceux à 400 Go sont devenus illimités. Du groupe, celui offrant une vitesse de 10 Mbps et un téléchargement illimité est considéré comme le plus populaire et est offert à 39,95 $. À titre comparatif, la même connexion avec une limite de 25 Go est offerte à 46,95 $ chez Vidéotron, avant les divers rabais.

VIF INTERNET

Le 16 décembre dernier, ce fournisseur indépendant dont le siège social est à Montréal a annoncé une gamme de nouveaux produits internet. Pour 44,95 $, on offre désormais une vitesse de 15 Mbps (par câble ou combinaison fibre-ligne téléphonique) avec téléchargement illimité. Le même forfait avec vitesse de 50 Mbps est à 69,95 $. Si une vitesse de 5 Mbps vous suffit, il en coûte 34,95 $. C'est 25 $ de moins que la « compétition », selon les estimations de Vif Internet.