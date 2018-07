CPE: une nouvelle application mobile pour les parents

Amigest Technologie inc. va mettre au point une application mobile qui va permettre aux parents de confirmer la présence de leurs enfants par SMS à la garderie.

«Il arrive fréquemment que ce soit seulement un des deux parents qui porte l'enfant à la garderie. Si jamais l'enfant n'est pas arrivé à l'heure habituelle, le système Amigest fera parvenir un SMS à chacun des parents. De plus, les deux parents reçoivent la réponse», raconte Éric Rousseau, président et directeur général d'Amigest Technologie inc.

> Lire la suite sur le site du Nouvelliste