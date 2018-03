Scandale Facebook: «Il faut se réveiller»

L'action de Facebook a chuté hier de plus de 7 %, une perte de quelque 37 milliards US en capitalisation boursière.

Karim Benessaieh

Après l'intervention de la Russie dans les élections américaines, Facebook fait face à une autre tempête depuis quelques jours qui ne semble pas vouloir s'apaiser. « L'affaire Cambridge Analytica », c'est le détournement et l'utilisation des données personnelles de quelque 50 millions d'Américains à des fins électorales, notamment lors de la campagne de Donald Trump en 2016.

Ce que des observateurs ont décrit comme une « crise existentielle » pour Facebook a eu un effet bien tangible hier : l'action du géant des réseaux sociaux a chuté de près de 7 %, une perte de quelque 37 milliards US en capitalisation boursière. La crise est d'autant plus profonde qu'elle tourne autour de l'ADN même de Facebook, soit la récolte et la commercialisation des renseignements sur ses 2,1 milliards d'abonnés. SONDAGE TROMPEUR Selon ce qu'ont révélé le New York Times et The Observer samedi dernier, une application autorisée par Facebook en 2014, qui se présentait comme un simple test psychologique, a été téléchargée et utilisée par 270 000 utilisateurs américains. Ceux-ci ont permis à l'application d'avoir accès aux données de tous leurs amis, ce qui incluait les messages, les emplois et leur localisation. Au total, c'est ainsi qu'on a récolté de l'information sur 50 millions de personnes, laquelle a été transmise à une entreprise privée, Cambridge Analytica, étroitement associée aux républicains. Comme Cambridge Analytica l'explique sur son site web, sa spécialité est d'« utiliser les données pour changer le comportement des masses ».

Le Canadien Christopher Wylie, le cofondateur de Cambridge Analytica, qui a démissionné en 2014 : «Pour eux, les règles n'existent pas. Pour eux, c'est la guerre et tout est permis.» Photo The New York Times Le Canadien Christopher Wylie, le cofondateur de Cambridge Analytica, qui a démissionné en 2014 : «Pour eux, les règles n'existent pas. Pour eux, c'est la guerre et tout est permis.» Photo The New York Times

« PROBLÈME DE RELATIONS PUBLIQUES » À quel point Facebook est-il responsable de la mauvaise utilisation des données récoltées avec son aval ? Un certain consensus s'est dégagé autour de cette controverse : il ne s'agit pas d'une « brèche » classique, plutôt d'une situation où un partenaire du réseau social a utilisé les données obtenues de façon inappropriée. Pour Jean-François Ouellet, professeur agrégé au département d'entrepreneuriat et innovation de HEC Montréal, Facebook se retrouve avec un « problème de relations publiques très clair ». « C'est vrai que ce sont un peu eux, la partie lésée. Mais au final, quand on est une entreprise de la taille de Facebook, on est responsable. » - Jean-François Ouellet « Comme une usine qui emmagasine des produits chimiques ou une centrale qui stocke du nucléaire, vous avez la responsabilité de vous assurer de leur bon usage. » Mais contrôler l'utilisation de données, s'assurer qu'elles ont bel et bien été effacées et ne sont plus disponibles sur l'internet est « non seulement titanesque, c'est pratiquement impossible », estime-t-il. En 2015, avisée de l'utilisation non conforme de ces données, Facebook avait demandé à Cambridge Analytica de s'assurer de leur disparition et fermé l'accès de l'application fautive à sa plateforme. « C'est comme si un chat s'enfuit et que non seulement vous n'arrivez pas à le rattraper, mais il se duplique à des millions de copies », explique le professeur Ouellet. Le pire, à son avis, c'est que les vrais chercheurs risquent d'être les victimes collatérales de cette controverse. Il rappelle qu'à Montréal, notamment, les données transmises par Facebook aux universités pour la recherche en intelligence artificielle valent leur pesant d'or.

Alexander Nix, PDG de Cambridge Analytica, à son arrivée au bureau ce matin à Londres. Photo Reuters Alexander Nix, PDG de Cambridge Analytica, à son arrivée au bureau ce matin à Londres. Photo Reuters

« SE GARDER UNE GÊNE » Chercheur en sécurité informatique à l'Université de Sherbrooke, Marc-André Léger croit lui aussi que Facebook n'a rien fait d'illégal dans cette affaire, qui illustre tout simplement à quel point ce réseau social est devenu omniprésent et compile des masses d'informations sur ses usagers. « Il faut se réveiller, les gens ne sont pas conscients. » « En sécurité informatique, c'est toujours la même histoire : il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on réagisse. » - Marc-André Léger Tant M. Léger que son collègue de HEC Montréal recommandent d'être plus « réservé » sur les réseaux sociaux, de réaliser que les interventions échappent aux utilisateurs dès qu'elles sont publiées. « Quand je lis les messages sur Facebook, il me semble qu'il y en a qui en disent un peu trop, il faudrait se garder une petite gêne... », note M. Léger. « On n'est pas obligé de tout dire, renchérit M. Ouellet. Chaque fois, vous donnez un morceau du casse-tête qui vous définit et qu'on peut ensuite utiliser envers et contre vous. » Même s'il se dit généralement réticent à la « réglementation à outrance », le professeur en marketing à HEC Montréal croit que récolter des données comme le fait Facebook va être une activité de plus en plus contrôlée. « On a vu la même chose dans le domaine financier après la crise des subprimes. »

L'affaire Cambridge Analytica en cinq temps