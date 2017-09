La nouvelle Apple Watch pourra passer des appels

Nouveauté de cette troisième génération, la montre se connecte directement aux réseaux mobiles sans passer par un iPhone, ont expliqué les responsables du groupe lors d'une présentation organisée dans son nouveau siège à Cupertino.

«La fonction «cellulaire» est intégrée» dans la montre, a expliqué Jeff Williams, un des responsables d'Apple, précisant que l'écran sert d'antenne à l'appareil.

Avec cette fonctionnalité, on peut passer des appels et écouter de la musique en streaming directement, sans passer par la connexion d'un téléphone intelligent, a-t-il détaillé, ajoutant que ce modèle serait disponible le 22 septembre au prix de 399 dollars US.

«Je suis ravi de vous annoncer que l'Apple Watch est la première montre au monde», a dit pour sa part le PDG d'Apple Tim Cook, ajoutant que les ventes avaient crû de 50% sur un an lors du dernier trimestre, sans donner de chiffres bruts.

Cette troisième génération de montre connectée pourra aussi informer son propriétaire en cas de rythme cardiaque trop rapide ou irrégulier, a fait valoir la firme à la pomme.

Apple a aussi annoncé une nouvelle version de son boîtier Apple TV, qui pourra passer des programmes en format 4K, ultra haute-définition.

Le point d'orgue d'une présentation de rentrée d'Apple devrait être la présentation d'un iPhone de luxe, marquant les 10 ans du produit vedette de la marque.

Seul sur scène, devant un fond noir, le PDG d'Apple Tim Cook, les larmes aux yeux, avait débuté la présentation par un hommage au cofondateur et ancien patron Steve Jobs, décédé d'un cancer en 2011.

Cette présentation est la première à être organisée dans l'auditorium «Steve Jobs» au nouveau siège d'Apple, vaste bâtiment rond. «Steve était un génie», a lancé Tim Cook.