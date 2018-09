 Billie Jean King estime que Williams a été victime de double standard 

Associated Press New York

Serena Williams a été sanctionnée lors de la finale des Internationaux des États-Unis, samedi, lorsqu'elle a qualifié l'arbitre de « menteur » et de « voleur » à la suite d'un désaccord qui a duré un bon moment. Elle s'est finalement inclinée en deux manches (6-2, 6-4) face à la Japonaise Naomi Osaka.

Williams a confronté l'arbitre de chaise Carlos Ramos, lui demandant des excuses pour lui avoir décerné un avertissement pour avoir obtenu l'aide de son entraîneur au deuxième jeu de la deuxième manche, ce qui n'est pas autorisé lors des matchs du Grand Chelem.

King a confié sur son compte Twitter, « quand une femme est émotive, on dit qu'elle est "hystérique" et elle est pénalisée pour ça. » Elle a aussi ajouté que si un joueur masculin était l'auteur d'une réaction similaire, on dirait qu'il est « franc et direct » et n'en subirait aucune répercussion.