 Encore du travail à faire pour «vendre» le tennis féminin 

Eugène Lapierre et son équipe ont encore atteint leurs objectifs, cette année, en attirant près de 170 000 spectateurs au stade IGA, dont une foule enthousiaste pour la finale d'hier. «J'aurais aimé qu'on approche notre record de 175 000 [en 2016], mais nous avons eu deux séances perturbées par la pluie et nous sommes très satisfaits d'un tel résultat pour un tournoi féminin.»

Les chiffres sont évidemment bien loin du record pour le volet masculin - plus de 216 000 spectateurs l'an dernier -, et on a vu de larges sections des gradins restées vides cette semaine. «Ce n'est pas un problème du tournoi lui-même, plus le problème du tennis féminin, qu'on essaie de vendre, a expliqué le directeur de la Coupe Rogers.

«On a le record pour un tournoi féminin d'une semaine dans le monde, mais reste que j'espérerais qu'on fasse mieux et je pense que c'est beaucoup une question de vedettariat, de "stardom". Il y a quelques années, c'était l'inverse, le tournoi féminin faisait mieux, mais le tennis masculin est présentement au sommet.»

Lapierre a rappelé l'époque des années 90, avec des championnes de la trempe de Steffi Graf, Monica Seles, Martina Navratilova qui était encore là, les soeurs Williams qui arrivaient. «Toutes les filles du top 10 avaient des histoires incroyables et ça, ça ne se fabrique pas», a souligné celui qui est aussi vice-président de Tennis Canada.

«Il y a une transformation qui s'opère du côté féminin, avec de nouvelles vedettes, des personnalités fortes qui vont peut-être stimuler un peu plus l'intérêt. Et on fait des efforts pour que nos jeunes Canadiennes puissent aussi prendre leur place.»

Lapierre a expliqué que la WTA n'avait pas nécessairement les mêmes moyens que son pendant masculin, l'ATP. «Depuis trois ans seulement, le circuit féminin s'est organisé un peu comme le tennis masculin pour les droits de télévision au niveau international, et je pense que ça passe beaucoup par là, afin d'assurer une meilleure visibilité des joueuses. Plus elles seront vues, plus elles seront adulées.

«Au-delà de ça, ils font des efforts pour promouvoir les joueuses, mais à partir d'un moment donné, il faut que tu les aies, les joueuses, il faut qu'elles se démarquent sur le terrain. Il n'y a pas de secret.»