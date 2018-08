Coupe Rogers: Tsitsipas élimine Zverev

Stefanos Tsitsipas, un Grec de 19 ans, a éliminé Alexander Zverez, un jour après avoir joué le même tour à Novak Djokovic.

Tsitsipas a atteint les demi-finales en gagnant 3-6, 7-6 (11) et 6-4. Il a sauvé deux balles de match contre Zverev, qui a remporté le tournoi à Montréal en 2017, battant Roger Federer dans le match ultime.

Tsitsipas a épaté en convertissant ses quatre chances de bris. Zverev l'a brisé cinq fois, mais son rival a également sauvé neuf balles de bris.

«Je l'ai un peu mélangé sur le terrain, a dit le vainqueur. J'ai réussi à faire des choses qu'il n'avait pas prévues.»

Pour les as et les doubles fautes, le score a été 5-5 et 6-6.

Une double faute de Zverev a mis fin au match, après deux heures et demie de jeu.

Tsitsipas atteint une demi-finale pour la quatrième fois cette saison, incluant la semaine dernière, à Washington.

Il s'est rendu en finale à Barcelone, en avril, mais Rafael Nadal l'a alors vaincu 6-2 et 6-1.

À peu près au même point l'an dernier, Tsitsipas ne comptait pas encore de victoire à l'ATP. L'athlète de six pieds quatre était 168e au monde; il est maintenant 27e, et il va atteindre le top 20 dans le prochain classement.

Tsitsipas a défait trois joueurs du top 10 à Toronto: Dominic Thiem, Djokovic et Zverev. Il est le plus jeune à signer l'exploit dans un même tournoi depuis Nadal en 2006 à Monte Carlo, à 19 ans.

Le Grec aura comme prochain rival le Sud-Africain Kevin Anderson, victorieux 6-2, 6-2 aux dépens de Grigor Dimitrov.

Le finaliste de Wimbledon a eu besoin de 66 minutes pour concrétiser sa victoire face au Bulgare, cinquième tête de série. Anderson est la quatrième tête de série.

Le Russe Karen Khachanov a aisément disposé du Néerlandais Robin Haase, 6-3 et 6-1, en 56 minutes. Khachanov a pulvérisé l'adversaire 11-1 pour les as et 4-0 pour les bris.

Le favori Nadal se mesurera ensuite au Croate Marin Cilic, dans le dernier match de la soirée.