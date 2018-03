 Kerber poursuit sur sa lancée et atteint le troisième tour à Miami 

Ancienne numéro un au monde et 10e tête de série pour le tournoi, Kerber a sauvé les trois balles de bris qu'elle a accordées à sa rivale au cours de leur duel de 64 minutes. Elle a brisé le service de Larsson, 76e à l'échelle de la WTA, quatre fois en huit occasions.

Kerber présente un dossier de 19-4 cette année et a atteint au moins les quarts de finale de chacun des cinq tournois auxquels elle a participé.

Pour sa part, l'actuelle no 1 au monde Simona Halep a dû travailler fort pour franchir le deuxième tour. La Roumaine est finalement venue à bout de la Française Océane Dodin 3-6, 6-3 et 7-5, après un marathon de deux heures et six minutes.

Halep a un dossier de 19-2 cette saison.

Dans le premier duel en carrière opposant les deux joueuses, Dodin, 98e raquette mondiale, a brisé le service d'Halep six fois en sept occasions tout au long du match qui a duré plus de deux heures.

Halep a pour sa part brisé le service de la Française pour la septième fois alors que la marque était égale 4-4 en troisième manche, avant de sceller la victoire.

Halep a disputé sa troisième finale d'un Tournoi du Grand Chelem en janvier dernier, aux Internationaux d'Australie, mais n'a jamais mis la main sur un des prestigieux titres.

Double championne à Miami, Victoria Azarenka a également avancé au prochain tour. Elle menait 7-6 (5), 2-0 devant Madison Keys, lorsque celle-ci a été contrainte d'abandonner en raison d'une blessure à la jambe.

Plus tôt ce mois-ci, Azarenka, 186e au monde, avait réussi à atteindre le deuxième tour à Indian Wells.

Dans les autres rencontres de deuxième tour, la Tchèque et cinquième tête de série Karolina Pliskova a défait la Russe Ekaterina Makarova 7-5 et 7-5, la Lettone et 20e tête de série Anastasija Sevastova a battu la Française Alizé Cornet 7-5 et 6-4 et la Polonaise et 30e tête de série Agnieszka Radwanska a eu le meilleur 6-3 et 7-6 (4) face à la Belge Alison Van Uytvanck.

Sept têtes de série ont subi l'élimination. La Slovaque Magalena Rybarikova, no 17, a perdu 6-3 et 6-3 contre la Roumaine Monica Niculescu, tandis que la Tchèque Barbora Strycova, no 25, s'est inclinée 6-1 et 6-4 contre l'Américaine Christina McHale. L'Américaine Alison Riske a quant à elle défait la Française Caroline Garcia, no 7, alors que l'Allemande Julia Görges a baissé pavillon devant sa compatriote Caina Witthöft, 7-6 (2), 4-6 et 6-4. Carla Suàrez Navarro, Rorana Cîrstea, et Svetlana Kuznetsova ont également plié l'échine.