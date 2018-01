 Federer: «À 36 ans, on ne peut pas être un favori» 

À 36 ans, Roger Federer affirme qu'il ne peut plus être considéré comme favori d'un tournoi du Grand Chelem, face à des joueurs comme Rafael Nadal ou Novak Djkovic. Pourtant, c'est bien lui qui défendra son titre à Melbourne à partir de lundi et il entend bien se donner toutes les chances.

« Avec l'âge, je me sens obligé de considérer mes chances à la baisse simplement parce que je ne pense pas qu'à 36 ans on puisse être favori d'un tournoi », a déclaré dimanche le N.2 mondial qui jouera aux Internationaux d'Australie pour la 19e fois, et où il tentera de décrocher un 20e titre en Grand Chelem.

« C'est pourquoi j'aborde les choses plus détendu, vous voyez, à ce stade de ma carrière », a ajouté le Suisse.

« Je pense que quelqu'un comme Rafa, avec l'année qu'il a eue [en 2017] et Novak avec ses six titres ici [à Melbourne] même si on ne sait pas où il en est physiquement, sont tout aussi favoris », a-t-il souligné.

« Mais après tout, ce ne sont que des élucubrations. Les tableaux sont toujours difficiles », a-t-il prévenu.

Après une année 2016 tronquée par les blessures, Federer a vécu une année 2017 époustouflante durant laquelle il a remporté son cinquième Open d'Australie puis son huitième Wimbledon.

« Jouer sans pression était très agréable après toutes ces années passées sous une pression intense. C'est pareil cette année », a souligné le Suisse.

Fin prêt

Il fera son entrée à Melbourne mardi face au Slovène Aljaz Bedene (51e mondial). Il pourrait théoriquement rencontrer le Belge David Goffin (7e), l'homme en forme de la fin de saison 2017, en quarts de finale.

Malgré les sollicitations des médias et des commanditaires, Federer assure avoir pu s'entraîner comme il a voulu pour ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année, notamment en jouant et en remportant la Coupe Hopman à Perth avec sa compatriote Belinda Bencic.

« Je pense que ça va encore m'aider cette année car il faut jouer exactement de la même façon sur les courts de Perth et de Melbourne », a-t-il expliqué en ajoutant : « Oui, l'entraînement a été parfait. Il n'y a rien à redire ».

Federer peut redevenir N.1 mondial à l'issue du tournoi s'il le remporte et que Nadal chute avant les quarts de finale. Mais il assure ne pas regarder à si longue échéance.

« Je dois me concentrer sur l'avenir proche parce que j'ai mes propres problèmes, vous savez, avancer dans ma partie de tableau, mon jeu... C'est là-dessus que je me concentre, pas sur les autres joueurs plus loin dans le tableau », a-t-il détaillé.