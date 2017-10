Pospisil et Shapovalov s'inclinent en simple à Paris

Pospisil a réussi 12 as et perdu seulement six points sur sa première balle de service (49/55) tandis que Mahut - qui fera maintenant face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta - a totalisé 11 as et perdu sept points sur sa première balle de service (47/54).

Un autre Canadien s'est incliné contre un autre favori de la foule, le Français Julien Benneteau s'imposant 6-4 et 6-4 face à Denis Shapovalov.

L'Ontarien de 18 ans s'est incliné en 64 minutes contre le vétéran de 35 ans. Les deux bris du match sont allés en faveur de Benneteau.

Le Français Jeremy Chardy, qui a franchi les qualifications pour accéder au tableau principal, a signé sa première victoire en cinq confrontations contre son compatriote Gilles Simon, s'imposant 6-3, 6-0 en 66 minutes. Il a rendez-vous avec l'Espagnol Roberto Bautista, 14e tête de série, en deuxième ronde.

Deux Américains - Steve Johnson et Ryan Harrison - ont subi l'élimination.

Le Néerlandais Robin Haase a inscrit sa première victoire à un tournoi Masters 1000 depuis 2013 lorsqu'il a eu raison de Johnson 6-2, 6-1 en 51 minutes.

L'Allemand Peter Gojowczyk, repêché des qualifications, a défait Harrison 7-6 (5), 6-3 en 85 minutes pour obtenir un match de deuxième ronde contre l'Autrichien Dominic Thiem, quatrième tête de série.

Le Sud-Coréen Hyeon Chung défiera le favori Rafael Nadal, dont il ne manque qu'une victoire pour s'assurer de conclure l'année au premier rang mondial, après avoir pris la mesure de l'Allemand Mischa Zverev 6-0, 6-2.