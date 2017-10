Bouchard en finale du double au Luxembourg

La Québécoise et sa partenaire, la Belge Kirsten Flipkens, ont vaincu les Allemandes Anna-Lena Friedsam et Anonia Lottner en trois manches de 5-7, 7-5 et 10-4.

En finale, le duo affrontera la Néerlandaise Lesley Kerkhove et la Biélorusse Lidziya Marozava.En simple, Bouchard a été éliminée au premier tour du tournoi, plus tôt cette semaine.