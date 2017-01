Retour réussi pour Serena Williams

La dernière apparition sur les courts de l'ex N.1 mondiale, détentrice de 22 titres du Grand Chelem, pour 71 victoires au total sur le circuit WTA, remontait à sa demi-finale perdue de l'US Open contre la Tchèque Karolina Pliskova (6-2, 7-6 (7/5)) le 7 septembre 2016.

Au prochain tour en Nouvelle-Zélande, l'Américaine de 35 ans sera opposée à sa compatriote Madison Brengle (72e mondiale).

La cadette des soeurs Williams, qui se prépare à Auckland en prévision de l'Open d'Australie (16-29 janvier), a eu seulement un pourcentage de 48% sur son premier service et commis 4 doubles fautes visiblement gênée par un vent tourbillonnant.

Elle est toutefois progressivement montée en régime pour conclure sur un 8e as.

«Je me suis vraiment sentie rouillée, mais mentalement je savais comment revenir et me remettre dans le match», a déclaré Serena, ajoutant que ce «n'était pas amusant» de jouer dans le vent.

«Malheureusement, j'ai le plus grand des objectifs et évidemment cela implique de gagner des Grand Chelem et c'est tout», a ajouté la N.2 mondiale, qui a annoncé la semaine dernière son prochain mariage avec Alexis Ohanian, cofondateur du site internet communautaire Reddit.

«C"est essentiellement ce que je veux faire mais vous devez gagner des tournois comme celui-ci (Auckland) ou bien vous y comporter, pour gagner des Grand Chelem, c'est pour cela que ces rendez-vous comptent vraiment», a conclu l'Américaine.