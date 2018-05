L'étoile Zlatan débarque à Montréal

Le stade Saputo fera salle comble cet après-midi pour observer l'Impact, le Galaxy de Los Angeles et, surtout, Zlatan Ibrahimovic, l'une des plus grandes vedettes mondiales du soccer, un des rares joueurs dont on peut écrire le nom dans la même phrase que celui de Didier Drogba.

SPECTACULAIRE

En plus d'être bon, Ibrahimovic doit une partie de sa légende à des buts spectaculaires et audacieux. Il n'a pas tardé à le démontrer en marquant ce qui pourrait bien être le plus beau but de la saison en MLS à peine cinq minutes après sa première entrée sur le terrain.

« Nous écoutions le match, je crois que nous étions à Seattle à ce moment-là, et quand il a marqué ce but depuis le milieu du terrain, je pouvais entendre les gars crier dans leur chambre », a raconté vendredi le gardien de l'Impact, Evan Bush.