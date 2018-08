 Liga: le brio de Messi permet au Barça de demeurer les favoris 

Lionel Messi a entrepris le championnat espagnol comme il avait terminé la dernière saison et ce n'est pas un bon signe pour le Real Madrid.

Associated Press

Madrid ne peut plus compter sur Cristiano Ronaldo pour tenter d'égaler les performances de Messi pour la première fois en près d'une décennie. Et détrôner l'équipe championne en titre sera encore plus difficile si le meneur de jeu argentin domine de nouveau.

Messi, meilleur buteur de la ligue la saison dernière, a amorcé la campagne en marquant deux buts lors de la victoire de 3-0 de l'équipe contre Alaves à Camp Nou, samedi. Son premier but a été le résultat d'un astucieux coup franc à ras du sol, ouvrant le score à la 64e minute après que Barcelone a eu du mal à percer la défensive des Alaves.

Le substitut Philippe Coutinho a ajouté à l'avance en fin du match et Messi a conclu le tout dans le temps additionnel.

Madrid est probablement en train de ressentir l'absence de Ronaldo, alors qu'un groupe relativement restreint de 48 446 spectateurs se sont déplacés au stade Bernabeu, dimanche, ce qui constitue la plus petite foule depuis avant l'arrivée de Ronaldo en 2009, selon les médias espagnols.

Bale prometteur

Avec Ronaldo parti pour la Juventus, Gareth Bale joue désormais un rôle plus important avec le Real Madrid. Et il a connu un bon départ avec un solide premier match au championnat espagnol contre Getafe.

Bale a marqué et a préparé le but de Dani Carvajal lors de la victoire 2-0 de Madrid au Stade Santiago Bernabeu. Il a également frappé la barre transversale avec une tête en première demie.

« Bale a connu un très bon match, a reconnu l'entraîneur de Madrid, Julen Lopetegui. Il nous offre beaucoup de solutions. »

C'est la troisième saison consécutive que Bale marque un but lors du premier match de Madrid en championnat espagnol.

Il n'a pas eu beaucoup d'occasions comme partant avec l'entraîneur Zinedine Zidane, qui a démissionné avant que Ronaldo ne quitte le club.

Lopetegui a gardé Keylor Navas devant le filet malgré la mise sous contrat du gardien vedette Thibaut Courtois. Navas était le partant lorsque Madrid a remporté ses trois derniers titres en Ligue des champions.

Les débuts du VAR

La Liga espagnole a commencé à recourir à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), laissant la Premier League anglaise comme le seul championnat national en Europe sans cette technologie de révision. Pour le premier week-end de son utilisation en Espagne, on y a fait appel deux fois lors de la victoire 4-1 de Séville contre le Rayo Vallecano, dimanche.

Il a permis d'accorder un but initialement refusé à Séville pour cause de hors-jeu et a offert à Rayo un penalty à la suite d'une faute qui avait d'abord été jugée à l'extérieur de la surface.

Afin de renseigner les amateurs, des brochures expliquant comment le système est censé être utilisé ont été distribuées avant certains matchs. Un annonceur a également expliqué le système avant le match du Real Madrid contre Getafe.

« Nous nous y habituerons », a déclaré Diego Simeone, entraîneur de l'Atletico Madrid.