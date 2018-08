 Claudio Marchisio: un autre rendez-vous manqué pour l'Impact? 

Cette fois cependant, l'ex-international italien se retrouve sans contrat après avoir été libéré par son club de toujours, la Juventus Turin, hier matin. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur de 32 ans souhaiterait s'offrir un tour de piste à l'extérieur de l'Europe. La Chine, le Moyen-Orient, la MLS, et donc l'Impact, sont les destinations citées par la publication italienne.

Plusieurs obstacles majeurs se dressent en vue d'une acquisition imminente. D'abord, l'Impact ne possède plus la moindre place libre dans son alignement. Bacary Sagna, Micheal Azira et Quincy Amarikwa ont bouché les trois derniers trous au sein de l'effectif sénior. Rappelons que l'effectif sénior est composé de 20 joueurs parmi les 30 autorisés au sein de chaque équipe.

Ensuite, le contrat de Marchisio n'a pas été résilié avant le 8 août, soit au moment de la conclusion de la fenêtre des transferts en MLS. Sauf dérogation délivrée par la FIFA, il ne pourrait donc pas se joindre à l'Impact, ou à tout autre club de la MLS, avant la prochaine saison.

Marchisio a disputé plus de 400 matchs de Serie A avec la Juve et a été convoqué par la sélection italienne à 55 reprises. Son rôle a cependant été moindre dans les dernières années en raison de diverses blessures, notamment à un genou.

LE TEMPS DE REFAIRE LE PLEIN

Sans victoire depuis quatre matchs, séquence au cours de laquelle il n'a pas gagné ses deux duels à domicile, l'Impact affronte un Fire de Chicago mal en point samedi soir au stade Saputo (19 h 30). Les trois joueurs recrutés la semaine dernière feront leurs débuts à domicile sans que l'on connaisse encore la nature de leur apport. Qui, de Bacary Sagna, Micheal Azira ou Quincy Amarikwa, sera titularisé pour la première fois ce soir ? À l'entraînement, Sagna a déjà impressionné ses coéquipiers et, selon Piette, il est aussi un personnage « très doux et très relax » dans le vestiaire. À Salt Lake City, on a davantage vu Amarikwa qu'Azira en deuxième mi-temps. « Je me suis bien senti. Il y a, évidemment, un apprentissage nécessaire pour ce qui est des mouvements ou des préférences de chacun, mais on a bien fait dans les circonstances et j'entrevois des améliorations, a noté l'attaquant américain. Je suis impressionné par les qualités techniques de plusieurs joueurs en phase offensive. »

RETROUVER LA VICTOIRE

L'Impact est toujours au-dessus de la ligne rouge, mais son bilan comptable est assez faible dans le dernier mois : une défaite et trois matchs nuls qui tranchent avec la première moitié de l'été. Contre le Fire, qui traîne ses sept défaites de suite comme un boulet, l'occasion est belle de reprendre la marche en avant. « Il faut absolument gagner, surtout contre un rival direct qui se bat pour une place en séries, reconnaît Samuel Piette. Il faut essayer de récolter le plus de points possible à domicile. » Le Fire a sept points de retard sur l'Impact.

« NEUF FINALES »

Parmi les joueurs du Fire à suivre, Garde a cité le nom de... Raheem Edwards, échangé à Chicago le 17 juillet. Depuis, il a été titularisé quatre fois, pour un bilan de zéro but et une passe décisive. L'ancien Montréalais et Torontois n'est toutefois pas arrivé dans un moment idéal, alors que le Fire traverse une crise qui l'a fait glisser au dernier rang de l'Association de l'Est. Mais l'équipe de l'Illinois a pris les grands moyens. « Nous avons organisé une réunion au cours de laquelle nous nous sommes tous engagés à donner le maximum jusqu'à la fin, a indiqué l'entraîneur Veljko Paunović. Il nous reste neuf matchs qui deviennent neuf finales. Sans aucun doute, nous allons changer cette malédiction de perdre des matchs. » L'Impact est prévenu face à ce match piège...

UN OEIL EN ARRIÈRE

Une équipe mal classée au milieu de l'été qui remonte au classement grâce au talent de son joueur désigné ? L'histoire, qui est arrivée à l'Impact en 2015, pourrait-elle se répéter chez D.C. United dans les prochaines semaines ? En plus de tabler sur l'effet Wayne Rooney, tacleur, passeur ou buteur, D.C. United disputera 10 de ses 13 matchs restants à domicile. « Ça peut être la surprise de la fin de saison, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des matchs en retard qu'ils les ont déjà gagnés, a rappelé Rémi Garde. Mais on a vu, au stade Saputo, que ce n'était pas une équipe qui faisait n'importe quoi. » Parmi les concurrents directs à la course aux séries, l'Union de Philadelphie reçoit New York City FC, alors que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre se déplace justement à Washington.