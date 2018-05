Défaite cruelle pour l'Impact

Mercredi, le onze montréalais n'a pas été déclassé, comme il l'a été tout au long de ses déplacements du mois d'avril, mais a plutôt cédé à deux minutes de la fin sur une frappe déviée de Kevin Ellis. Cette défaite de 1-0 est rageante pour la troupe de Rémi Garde qui, avec plus de tranchant dans le dernier tiers, aurait pu viser les trois points contre un Fire de Chicago bien loin de son niveau du début de 2017.

«On a l'impression que c'était vraiment un match à notre portée et qu'on a eu la possibilité de le gagner à plusieurs reprises. Au final, on repart d'ici avec une défaite. On est très frustrés et énervés», a résumé Rod Fanni.

Victoire ou défaite, de vilaines tendances se sont accentuées lors des deux derniers matchs de l'Impact. Dans la foulée du gain contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, il a beaucoup été question des coups de pied arrêtés défensifs. La défaite de mercredi a plutôt rappelé la faiblesse montréalaise lors des derniers quarts d'heure de jeu. Garde avait axé la première partie du camp d'entraînement sur le travail physique pour mieux tenir la distance, mais les résultats n'ont pas suivi jusqu'ici.

Avec ce but d'Ellis, l'Impact a maintenant encaissé 11 buts après la 75e minute - contre 3 par le Fire, par exemple. Dit autrement, cela fait quatre points échappés en cours de route pour l'Impact, qui se retrouve à cinq unités de la sixième place.

«Ça ne s'explique pas spécialement. Il ne faut parfois pas chercher à tout expliquer, a d'abord lâché Garde, diplomate. Forcément, on a fait une erreur défensive sur le but. Mais j'ai envie d'être plutôt positif avec les joueurs parce qu'ils ont fait énormément d'efforts.»

Le match ne s'est effectivement pas joué sur un manque d'efforts, mais aussi sur les nombreuses imprécisions dans le camp du Fire. Nacho Piatti, par exemple, a été bien muselé par Mohammed Adams, mais il a connu un très rare match sans coup d'éclat. Sa mauvaise touche de balle, sur une belle ouverture d'Anthony Jackson-Hamel (24e), est le symbole de sa soirée dans l'Illinois.

Dans l'ensemble, d'ailleurs, l'Impact n'a pas eu une tonne d'occasions franches, mais a plutôt obtenu plusieurs demi-occasions sur des centres, des frappes lointaines ou à la suite d'un pressing efficace.

«C'est un match où on avait les opportunités pour marquer. On a été moins efficace qu'il y a trois jours [contre le Revolution], alors il faut retravailler là-dessus pour se donner les moyens de gagner les trois points samedi», a souligné Garde.

Bien défensivement

Après un mois d'avril catastrophique, l'amélioration au chapitre défensif s'est tout de même confirmée mercredi malgré le relâchement de la fin de rencontre.

C'est d'ailleurs dans ce secteur de jeu que l'Impact a effectué ses seuls changements par rapport à samedi avec les retours de Michael Petrasso, peu en vue, et de Rod Fanni. La présence du Français a eu les effets escomptés grâce, notamment, à son assurance dans les interventions, son sens du placement et le calme qu'il dégage en tout temps.

Dans l'ensemble, le Fire n'a obtenu qu'une poignée d'occasions franches, dont une sauvée sur la ligne par Daniel Lovitz (33e). Le but d'Ellis est survenu après une frappe déviée par Samuel Piette, par ailleurs auteur d'un bon match dans l'entrejeu. L'Impact a aussi bien géré la présence d'Alan Gordon, remplaçant depuis plusieurs saisons, dont le jeu physique a déjà causé des problèmes à l'Impact.

«On connaît le rôle de Rod et l'emprise qu'il a sur les autres. Durant 88 minutes, on a bien défendu, on était structuré et discipliné. On ne l'a pas été une seule fois et on l'a payé cash», a regretté Garde, qui a également nié les rumeurs liant - de nouveau - Fernando Torres à l'Impact («Je pense qu'il faut l'oublier, sincèrement, vraiment»).

La semaine montréalaise se conclura samedi, au stade Saputo, contre l'Union de Philadelphie (15h). Il s'agit, là encore, d'un duel face à un rival de l'Association de l'Est moins bien classé.

