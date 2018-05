Impact: prolonger l'embellie de mai

Avec trois matchs aussi rapprochés - l'Impact accueille l'Union de Philadelphie samedi -, Rémi Garde devrait faire rouler son effectif ce soir dans l'Illinois. En même temps, ce serait maladroit de trop s'éloigner d'une formule qui lui a permis de retrouver le chemin de la victoire. On pense notamment au trident offensif Raheem Edwards-Anthony Jackson-Hamel-Ignacio Piatti qui a été dévastateur en transition offensive. Le match contre le Revolution a été, plus particulièrement, une délivrance pour le Québécois. «Il a de l'expérience et on sait que chaque buteur traverse des moments difficiles», a mentionné Chris Duvall. Par ailleurs, Jeisson Vargas et Rudy Camacho n'ont pas participé à la portion de l'entraînement ouverte aux médias, hier.

Piatti récompensé

On ne s'étalera pas trop sur cette évidence: Nacho Piatti est plus que jamais au coeur des succès montréalais. Depuis le début de l'année, le joueur argentin a marqué ou offert une passe décisive toutes les 64 minutes de jeu. Dans ses trois derniers matchs, il a inscrit quatre buts et offert trois passes. Sa prestation contre le Revolution lui a d'ailleurs valu le titre de joueur de la semaine dans la MLS, hier. «Nacho est un leader technique et un leader sur le terrain. On était dans un mauvais moment et il a pris les choses en main», a reconnu Samuel Piette.

Les coups de pied arrêtés

Le Fire ne possède pas l'attaque la plus prolifique, mais voici une équipe qui se montre particulièrement dangereuse sur les centres et sur les coups de pied arrêtés. Ces thèmes - la difficulté à défendre cette phase de jeu et le jeu aérien - reviennent constamment chez l'Impact. «La Nouvelle-Angleterre était, selon moi, l'équipe la plus physique de la MLS, a jugé Piette. C'était difficile pour nous parce qu'on n'est pas l'équipe la plus grande. Mais c'est aussi une question d'agressivité et de celui qui veut le plus le ballon dans la surface.»

Situation similaire à Chicago

Il n'y a pas que l'Impact qui cherche à se remplumer au cours du mois de mai. Que dire du Fire, troisième dans l'Association de l'Est l'an dernier, qui n'a récolté que huit points en huit matchs jusqu'ici? «Ils sont comme on était lors du dernier match. Ils sont à la recherche de points et c'est important pour eux de gagner, a résumé Piette. Ils vont peut-être sortir très agressifs. En présaison, on avait gagné, mais ç'a toujours été une équipe qui m'a impressionné.» Malgré son bilan modeste, le Fire n'a jamais été déclassé. Ses quatre défaites ont été subies par un seul but d'écart.

Où jouera Schweinsteiger?

Le milieu central allemand Bastian Schweinsteiger a occupé tous les rôles cette année, de la défense centrale à trois jusqu'au poste de meneur de jeu, le week-end dernier, face à Atlanta. «On sait tous qu'il est un joueur spécial capable de changer le cours du match à n'importe quel moment, a noté Duvall. S'il joue plus haut, il faut constamment le surveiller, mais s'il est plus en retrait, il peut encore nous faire mal avec son jeu de passe et son sens de l'organisation.» Ce n'est pas son rôle, mais Schweinsteiger a inscrit quatre buts depuis son arrivée en MLS, en 2017, dont deux... contre l'Impact. De son côté, l'attaquant Nemanja Nikolić conserve son rythme affiché en 2017 avec cinq buts en huit matchs.