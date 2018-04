 Ligue des champions: Salah et Liverpool assomment la Roma 

Mohamed Salah, auteur de deux buts et de deux passes décisives, a grandement aidé Liverpool à remporter une large victoire de 5-2 en demi-finale aller de la Ligue des champions devant l'AS Rome, mardi à Anfield.

Après ses deux premiers buts (35e et 45e), l'attaquant égyptien, transféré de la Roma à l'été 2017, a délivré deux caviars à Sadio Mané (56e) et Roberto Firmino (61e), ce dernier signant lui aussi un doublé sept minutes plus tard.

Edin Dzeko (81e) et Diego Perotti sur pénalty (85e) ont entretenu l'espoir en vue du retour en Italie le mercredi 2 mai.

En quarts de finale, la Roma avait décroché son billet après avoir renversé le FC Barcelone 3-0 à Rome en dépit de sa lourde défaite de 4-1 à l'aller.