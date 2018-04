L'Impact encore en quête du bon rythme

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Malmené sur le terrain de la Nouvelle-Angleterre vendredi, l'Impact retrouvera un calendrier plus équilibré à la suite de son prochain déplacement dans le New Jersey. Dans un contexte difficile et avec un recrutement tardif, les Montréalais ont limité les dégâts lors des cinq premiers matchs même si la marge de manoeuvre apparaît encore mince.

Au contact Avant toute chose, il faut rappeler que cette première portion était particulièrement piégeuse avec ses quatre matchs à l'extérieur. Ensuite, le visage de l'Impact, qui a déjà croisé quelques-unes des meilleures équipes, a évolué au fil de cette séquence. Faute d'attaquant de pointe disponible, l'entraîneur Rémi Garde a dû se tourner vers un schéma tactique qu'il n'avait pas travaillé durant le camp. Les arrivées de Rod Fanni, Alejandro Silva et Rudy Camacho ont rabattu quelques cartes. Contrairement à la dernière saison, l'Impact n'a donc pas démarré la saison avec un onze partant bien arrêté et rodé. Dans ces conditions, l'équipe a posé ses fondations en conservant un écart raisonnable sur les équipes de tête. Il lui reste maintenant à trouver son rythme avec un calendrier plus équilibré. De l'aide, surtout au niveau offensif, sera plus que bienvenue au cours de l'été. Les cinq premiers matchs en chiffres 2018: 6 points, 2-3-0, 5 buts marqués, 9 buts encaissés 2017: 3 points, 0-2-3, 5 buts marqués, 8 buts encaissés 2016: 9 points, 3-2-0, 8 buts marqués, 5 buts encaissés Moins de tirs cadrés réussis 2018: 48 tirs tentés dont 15 cadrés, 76 tirs encaissés dont 27 cadrés, 45,4% de possession 2017: 45 tirs tentés dont 16 cadrés, 78 tirs encaissés dont 24 cadrés, 44,2% de possession 2016: 62 tirs tentés dont 23 cadrés, 67 tirs encaissés dont 24 cadrés, 48% de possession 3 Cinq équipes ont déjà disputé plus de quatre matchs sur les terrains adverses. Avec trois points, l'Impact se retrouve au troisième rang de ce mini-classement derrière Vancouver et Los Angeles FC (six points), mais devant Portland (deux) et DC United (un).

Agrandir Jeisson Vargas Photo Eric Bolte, USA TODAY Sports

Les meneurs Jeisson Vargas (2 buts) Nacho Piatti (3 passes décisives) Evan Bush, Samuel Piette, Victor Cabrera (450 minutes) Nacho Piatti (14 tirs) Jeisson Vargas (6 tirs cadrés) Samuel Piette (60 passes par match) Un accident de parcours La cinglante défaite en Nouvelle-Angleterre vient autant plomber les statistiques du début de saison que la bonne dynamique des deux derniers matchs. «Comme l'a dit l'entraîneur après le match, c'est mieux de perdre un match 4-0 que quatre matchs par la marque de 1-0. C'est notre mentalité. On sait qu'il y a encore beaucoup d'éléments positifs dans l'équipe», a estimé le gardien Evan Bush. L'expulsion de Saphir Taïder a changé le cours de la rencontre alors que l'absence de Nacho Piatti, on s'en doutait bien, a laissé un vide très difficile à combler. «On n'a pas une énorme marge de manoeuvre. Si un, deux ou trois d'entre eux baissent de niveau, on se met très rapidement à la portée des adversaires», disait Garde la semaine dernière.

Agrandir Nacho Piatti Photo Jennifer Buchanan, USA TODAY Sports