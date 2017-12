 Le défenseur Chris Duvall s'entend pour 2 ans avec l'Impact de Montréal 

L'Impact de Montréal s'est entendu avec le défenseur latéral américain Chris Duvall sur les termes d'un contrat de deux années, en plus d'une année d'option en 2020.

À sa première saison avec l'Impact en 2017, Duvall a atteint des sommets personnels en Major League Soccer, prenant part à 27 matchs de saison régulière, dont 25 départs. Ses 2210 minutes jeu ont constitué le troisième plus haut total du club.

Le footballeur de 26 ans a égalé des marques personnelles avec un but et deux aides au terme de la saison. Il a également été titulaire lors de trois matchs du Championnat canadien.

Duvall a été acquis en décembre 2016 de Minnesota United en retour de Johan Venegas, à la suite du repêchage d'expansion de la MLS. Il avait précédemment disputé trois saisons avec les Red Bulls de New York, notamment lors de la conquête du championnat de la saison régulière en 2015.

Il a récolté deux buts et six aides en 86 matchs, dont 77 titularisations, et joué 6986 minutes en MLS.