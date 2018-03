Antoine Griezmann s'excuse pour une photo en blackface

Agence France-Presse

Madrid

Une photo d'Antoine Griezmann, grimé en joueur de basketball noir avec perruque et intitulée «un joueur des Harlem Globetrotters des années 1980», a provoqué la controverse sur les réseaux sociaux, contraignant l'attaquant de l'équipe de France et de l'Atletico Madrid à la retirer et à présenter ses excuses.