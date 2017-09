L'Impact encaisse un douloureux revers

L'Impact a continué de creuser sa tombe, samedi. La formation montréalaise n'a pu profiter de la visite du Minnesota United pour améliorer sa situation dans la course aux séries, encaissant finalement un revers de 3-2.

Au moment où l'Impact poussait pour briser une égalité de 2-2, le United a profité de beaucoup d'espace en contre-attaque et Abu Danladi a renvoyé la majorité de la salle comble de 20 801 spectateurs vers la sortie en faisant bouger les cordages à la 89e minute.

Patrice Bernier, avec son premier filet en saison régulière depuis septembre 2013, et Blerim Dzemaili, avec son premier en cinq rencontres, ont touché la cible pour l'Impact (10-12-6). Le Bleu-blanc-noir a encaissé un quatrième revers de suite en MLS pour une première fois depuis une série de sept défaites en 2014.

L'Impact se retrouve toujours à cinq points des Red Bulls de New York (12-10-5) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. Les Red Bulls ont rendez-vous avec l'Union de Philadelphie dimanche.

Kevin Molino et Christian Ramirez ont aussi aidé le Minnesota United (8-15-5) à jouer les trouble-fête en marquant peu de temps après les réussites de l'Impact. Les Loons ont gagné seulement un deuxième match à l'étranger cette saison (2-9-2).

Ignacio Piatti a bousillé un penalty en première demie pour l'Impact. L'Argentin était 4-en-4 en pareille situation cette saison en MLS. Il avait toutefois été imprécis sur penalty contre le Toronto FC lors de la première manche du Championnat canadien, le 21 juin dernier.

Molino a pour sa part été précis sur penalty pour les visiteurs.

L'Impact jouera de nouveau mercredi, quand il rendra visite au Toronto FC. Le Bleu-blanc-noir se rendra ensuite à Atlanta pour y affronter le United, dimanche.

Les ailes coupées

L'Impact a rapidement pris son envol alors que Piatti et Dzemaili ont percé à quelques reprises la défensive des visiteurs.

Après que Michael Salazar et Anthony Jackson-Hamel eurent bousillé des occasions, Bernier a complété une séquence à la neuvième minute. Après un échange entre Piatti et Dzemaili, le Suisse a raté son tir. Le ballon a toutefois abouti aux pieds de Bernier, qui a marqué en frappant le ballon à la volée.

L'Impact a ensuite obtenu une occasion en or de doubler son avance à la 13e minute. L'arbitre Ted Unkel a consulté la reprise et a vu qu'un centre de Daniel Lovitz avait atteint le bras du défenseur des Loons Jerome Thiessen dans la surface de réparation, offrant ainsi un penalty aux Montréalais. Cependant, le gardien Bobby Shuttleworth a stoppé le tir de Piatti en plongeant vers sa droite.

Le vent a complètement tourné à la 20e minute, quand ce fut au tour des Loons d'obtenir un penalty quand le ballon a atteint le bras du défenseur de l'Impact Victor Cabrera dans la surface montréalaise. Molino a tiré en plein centre du filet, pendant que le gardien Evan Bush plongeait vers sa droite.

Alors que les visiteurs avaient été plutôt conservateurs jusque-là, ce sont eux qui ont pris l'initiative par la suite. Bush a dû être alerte à la 38e minute pour saisir une frappe de la tête de Francisco Calvo après un lob de Molino.

L'Impact a amorcé la deuxième demie avec un peu plus d'aplomb et Dzemaili a redonné les devants aux siens à la 55e minute. Salazar a contrôlé le court lob de Lovitz dans le surface et a envoyé le ballon en retrait vers Dzemaili. Ce dernier a décoché une puissante frappe au ras du sol, ne laissant aucune chance à Shuttleworth.

Encore une fois, les visiteurs ont trouvé le moyen de riposter rapidement, dès la 60e minute. La défensive montréalaise a paru complètement désorganisée après un coup franc de Molino. Ibson a finalement rejoint Ramirez sur un relais d'un poteau à l'autre et Bush a été pris à contre-pied par la déviation de la tête de l'attaquant américain.

Piatti et Ballou Tabla, qui a fait son entrée à la 65e minute de jeu, ont animé l'offensive montréalaise dans le dernier quart d'heure de jeu. Jackson-Hamel a peut-être obtenu la plus belle occasion à la 85e minute, mais sa frappe à bout portant a dévié contre un joueur adverse.

Danladi a finalement jeté une douche froide dans le stade Saputo en surprenant Bush tout juste avant les arrêts de jeu.

Visiblement frustrés, quelques joueurs de l'Impact s'en sont pris à des rivaux après le coup de sifflet final de l'arbitre, dont Cabrera et Andrés Romero.