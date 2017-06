L'Impact s'incline 4-1 contre le Crew

Kekuta Manneh et Ola Kamara ont trouvé le fond du filet coup sur coup en deuxième demie et le Crew de Columbus a obtenu trois points importants en défaisant l'Impact de Montréal 4-1, samedi soir, au Mapfre Stadium.

>> Consultez le sommaire du match

Le Crew, qui occupait le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est, a devancé les Red Bulls de New York au cinquième échelon et il s'est légèrement éloigné de la fameuse ligne rouge. Les Montréalais ont quant à eux raté une belle occasion de revenir au plus fort de la lutte en resserrant le classement.

La troupe de Mauro Biello n'avait pas perdu à ses quatre dernières parties en MLS et elle n'avait pas perdu à l'étranger depuis le 7 avril, à Los Angeles.

Manneh et Kamara ont procuré une avance de 3-1 à leur formation en trompant la vigilance d'Evan Bush dans un intervalle de deux minutes en deuxième demie. Ils ont profité d'une défensive poreuse pour mettre le match hors de portée.

Federico Higuain a d'abord permis au Crew d'ouvrir le pointage dès la 17e minute de jeu, lorsqu'il a envoyé un puissant coup franc au fond du filet pour inscrire le premier de ses deux buts.

L'Impact n'a toutefois pas mis de temps avant de répliquer. Deux minutes après le but de l'équipe locale, Anthony Jackson-Hamel a touché la cible pour une cinquième fois cette saison et les visiteurs ont semblé obtenir un regain de vie avant d'allouer les trois derniers buts de la rencontre.

Utilisant une formation composée de cinq défenseurs (5-3-2) pour un troisième match de suite, Biello a avoué que ce n'était pas la meilleure performance de son unité.

«C'était une journée difficile aujourd'hui, surtout dans les 20 dernières minutes, en fin de partie, a-t-il observé. Je crois cependant que c'est plus une question de fatigue et non de système de jeu. Nous n'avions plus les jambes et le Crew était reposé.»

Le Bleu-blanc-noir disputera son prochain match en MLS le 1er juillet, au Stade Saputo, contre le D.C. United. Entre-temps, il rendra visite au Toronto FC, mardi, à l'occasion du match retour de la finale du Championnat canadien.

Deux erreurs coûteuses

Malgré l'éreintante séquence et les matchs du Championnat canadien, l'Impact n'a pas semblé fatigué en début de partie. Dès la sixième minute, Blerin Dzemaili a décoché une bonne frappe au sol, mais elle est passée à la droite du gardien Zack Steffen.

Contrairement à ses adversaires, le Crew a su concrétiser une de ses premières occasions de marquer. Obtenant un coup franc bien placé devant la surface de réparation, Higuain a envoyé le ballon par-dessus le mur et l'objet a légèrement touché la tête de Wandrille Lefèvre avant de terminer son élan dans le filet.

Les partisans n'ont toutefois pas eu l'occasion de célébrer bien longtemps. Higuain a fait un cadeau à Hernan Bernardello dans la zone du Crew. Bernardello a remis le ballon à Dzemaili, qui l'a ensuite refilé à Jackson-Hamel, sur le flanc droit. Le jeune homme de 23 ans a décoché un violent coup de pied du droit qui n'a pu être repoussé par Steffen et son défenseur.

Les deux équipes ont joué au chat et à la souris dans les 20 dernières minutes de la première demie et les 20 premières de la deuxième demie, mais deux erreurs coûteuses ont ouvert la porte à l'équipe locale.

Lors d'une belle percée offensive à la 70e minute, Manneh s'est buté à un défenseur de l'Impact, mais Hassoun Camara n'a pu contrôler le ballon correctement, le laissant aux pieds de Kamara. Grâce à une petite talonnade, il a effectué une passe à Manneh qui a enfilé l'aiguille pour donner les devants 2-1 au Crew.

Manneh a rendu la politesse à Kamara à la 72e minute, en plaçant son centre directement sur le pied gauche de son coéquipier. Celui-ci a complété la volée en logeant le ballon à la gauche de Bush.

Les hommes de Biello ont bien voulu réduire l'écart dans les minutes suivantes, mais Higuain est venu leur briser le coeur à la 88e minute en inscrivant son deuxième but du match pour sceller l'issue de la rencontre.