Impact: le casse-tête de Biello se complique

L'Impact de Montréal devra faire preuve de créativité pour combler les absences des arrières latéraux sur le flanc gauche Ambroise Oyongo et Daniel Lovitz, tous deux blessés à des genoux.

L'arrière latéral droit Chris Duvall prendra la relève du côté gauche face au Crew de Columbus, samedi, mais Duvall et le milieu de terrain Marco Donadel seront suspendus mardi lors du match retour de la finale du Championnat canadien de soccer, à Toronto, en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Qui jouera donc du côté gauche pour ce match?

«Ça change les choses parce que tout le monde avait sa position et là, nous allons devoir effectuer des ajustements, a indiqué Hassoun Camara, qui héritera du poste de Duvall sur le côté droit. Nous sommes des professionnels et nous allons nous ajuster.»

La saison d'Oyongo a pris fin il y a deux semaines, quand il s'est déchiré des ligaments du genou droit lors d'un match de la sélection camerounaise.

Lovitz a quitté le terrain à bord d'une civière en raison d'une importante coupure au genou droit lors du verdict nul de 1-1 entre l'Impact et le Toronto FC, mercredi, dans la première manche de la finale du Championnat canadien.

L'entraîneur-chef Mauro Biello espérait voir Lovitz revenir rapidement au jeu, mais il a annoncé vendredi que Lovitz allait rater de deux à trois semaines de jeu.

«C'est en plein là où le genou plie, a expliqué Biello au sujet de la coupure. Elle va se rouvrir dès qu'il commence à courir ou qu'il plie le genou. Nous devons donc nous assurer qu'il garde le genou droit jusqu'à ce que la plaie soit guérie.»

L'Impact était déjà à la recherche de renforts sur le côté gauche quand Oyongo était tombé au combat. Les recherches devraient donc d'intensifier.

«Ça bouge rapidement, a indiqué Biello. Pour l'instant, Duvall va jouer sur le côté gauche et quand la fenêtre de transferts sera ouverte, nous espérons ajouter un joueur.»

Le mercato aura lieu du 10 juillet au 9 août.

Une belle occasion se présente quand même à l'Impact samedi, quand il sera de passage à Columbus.

Avec une victoire, l'Impact (4-4-6) s'approchera à un point du Crew (7-9-1) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. De plus, l'Impact a trois matchs en main sur son rival.

Toutefois, le MAPFRE Stadium n'a pas été particulièrement accueillant pour le Bleu-blanc-noir au cours des années, alors que l'Impact n'a qu'une victoire et deux matchs nuls à ses huit dernières visites.