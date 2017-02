 Impact: 28 000 billets vendus pour le match d'ouverture 

Tour à tour, les joueurs composant l'effectif se sont avancés sur la scène, vêtus du chandail secondaire. Sans surprise, Patrice Bernier et Nacho Piatti ont reçu les plus belles ovations. Parions que la réaction ne sera pas différente, le 11 mars, lors de l'ouverture locale face aux Sounders de Seattle.

Le vice-président exécutif, Richard Legendre, a d'ailleurs révélé que 28 000 billets avaient été vendus pour ce match, soit un chiffre supérieur au premier rendez-vous de 2016. Autour de 9000 abonnements ont aussi trouvé preneur, avec un taux de renouvellement qui frôle les 85%.

«En venant ici, Didier Drogba a allumé quelque chose, mais il ne l'a pas éteint en partant, s'est réjoui M. Legendre. L'an dernier, les gens ont compris que le soccer n'est pas l'affaire d'une personne. Ils ont encore plus découvert les autres joueurs et on se fait parler des Oyongo, Cabrera, Donadel ou Mancosu, qui n'est pourtant pas là depuis longtemps.»

