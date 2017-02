Frank Lampard annonce sa retraite

L'ancien milieu de l'Angleterre et de Chelsea, Frank Lampard, a annoncé jeudi sa retraite sportive à l'âge de 38 ans, après avoir refusé «un grand nombre d'offres intéressantes» pour continuer à jouer.

«Après 21 ans (de carrière) incroyables, j'ai décidé que c'était désormais le bon moment pour arrêter ma carrière professionnelle de footballeur», a écrit sur sa page Facebook Lampard, qui a passé 13 ans à Chelsea et y a inscrit un record de 211 buts. Il a porté le maillot de l'équipe d'Angleterre à 106 reprises (29 buts).

«Je suis immensément fier des trophées que j'ai gagnés, d'avoir représenté mon pays plus de 100 fois et d'avoir inscrit plus de 300 buts dans ma carrière», a détaillé Lampard.

L'ancien joueur emblématique des Blues, au maillot floqué du 8, a fini sa carrière sur le terrain du New York City FC à l'automne 2016, après deux saisons et son départ de Chelsea, avec un bilan plus qu'honorable: 15 buts en 31 rencontres.

Lampard ne s'est pas confié sur ses projets d'avenir, mais a dit qu'il était reconnaissant à la Fédération anglaise de lui avoir permis d'obtenir ses certificats pour entraîner, suggérant ainsi qu'il pourrait se tourner vers la direction d'une équipe.

Après des débuts à Swansea, puis six saisons à West Ham, Lampard a rejoint le club de Stamford Bridge avec lequel il a tout gagné, dont un titre de champion d'Angleterre en 2005, le premier pour Chelsea depuis 50 ans, puis également en 2006 et 2010.

Après 13 ans à Chelsea, il passe une saison à Manchester City (8 buts), avant de s'envoler pour les États-Unis.

Il a également brandi la Ligue des champions en 2012, l'Europa League en 2013, 4 coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012) et deux coupes de la Ligue (2005, 2007).

«Bien sûr, la plus grande partie de mon coeur appartient au Chelsea Football Club, un club qui m'a donné tant de grands souvenirs», a insisté Lampard.

«Je n'oublierai jamais l'opportunité qu'ils m'ont donnée pour réussir ensemble. C'est impossible de remercier individuellement tous les gens qui m'ont aidé et encouragé pendant mes 13 ans passés ici», a poursuivi l'ancien international.