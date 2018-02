Victoire de Virtue et Moir: l'impartialité d'une juge canadienne mise en doute

La question est soulevée ce matin par plusieurs médias français. Ceux-ci s'étonnent d'une part de la présence de Leanna Caron, présidente de Patinage Canada, au sein du jury, et soulignent d'autre part que cette juge a été la seule à n'accorder aucune note parfaite aux Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Ces derniers, médaillés d'argent, ont terminé 0,79 point derrière les Canadiens après que leur pointage leur eut valu un nouveau record du monde au programme libre.

Cité par la chaîne BFM TV, Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace (FFSG), a explicitement évoqué son malaise.

« Il y a un problème que nous avons mentionné depuis un bon moment, a-t-il dit. Les règles permettent à la juge canadienne d'être aussi présidente de la Fédération canadienne en même temps. Si elle peut le faire, elle a le droit de juger. Sur le plan de l'éthique, c'est quelque chose qui n'est pas terrible, ça donne une mauvaise image. »

M. Gailhaguet a également signalé que la juge canadienne avait été la seule à ne donner aucune note parfaite au couple français sur les cinq critères évalués - les huit autres officiels lui ont accordé de deux à quatre notes de 10.

Leanna Caron est en outre la juge ayant accordé la note la plus basse à Papadakis et Cizeron au programme court, en plus de donner le score le plus élevé à Virtue et Moir.

« L'ensemble des juges les a mis premiers sur la note artistique. Elle les met huitièmes. Bon. No comment », a déploré Didier Gailhaguet dans Paris Match.

Citée par Le Figaro, la consultante en patinage artistique Annick Dumont a jugé « inadmissible » la présence de Leanna Caron sur le jury des Jeux, rappelant que le président de la Fédération américaine avait retiré sa candidature « estimant que sa présence pouvait biaiser les résultats ».

Il n'est toutefois pas dit que les notes de la juge canadienne aient fait gagner Virtue et Moir (ou perdre Papadakis et Cizaeron), dans la mesure où les scores le plus élevé et le plus bas sont retirés au moment de compiler les notes finales des patineurs.