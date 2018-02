JO: six épreuves à ne pas manquer, 20-21 février

Voici six épreuves à voir au cours des 24 prochaines heures aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Mardi 19h30 (heure de l'Est) - Surf des neiges, grand saut

Maxence Parrot

Triple champion des X Games au grand saut (big air), Maxence Parrot arrive aux qualifications avec l'étiquette du favori. On suivra aussi ses coéquipiers Sébastien Toutant et Mark McMorris.

---

Mardi 20h - Patinage artistique

Daleman et Osmond

Les femmes sont les dernières à s'élancer sur la glace de PyeongChang. Les Canadiennes Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman, respectivement deuxième et troisième aux derniers Mondiaux, présenteront leur programme court mardi soir (heure de l'Est).

---

Mardi 21h - Ski alpin, descente

Lindsey Vonn

Le forfait de Mikaela Shiffrin augmente les chances de Vonn de monter sur le podium en descente. Elle a signé le meilleur temps à la première descente d'entraînement.

---

Mercredi 3h55 - Ski de fond, sprint par équipes

Alex Harvey

Alex Harvey se lance à la conquête de l'une des deux dernières médailles à sa portée. Il sera du sprint par équipes en style libre en compagnie de Len Valjas.

---

Mercredi 6h40 - Bobsleigh

Kaillie Humphries

Installé au 5e rang après les deux premières descentes, l'équipage de Kaillie Humphries espère conclure ses Jeux avec une médaille d'or.

---

Mercredi 7h10 - Hockey masculin

Équipe Canada

Ça n'a pas été facile en ronde préliminaire pour les Canadiens; à eux de faire leurs preuves en quart de finale contre la Finlande.