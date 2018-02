JO: cinq épreuves à ne pas manquer, 9-10 février

SURF DES NEIGES

Maxence Parrot, Sébastien Toutant et Mark McMorris en slopestyle, vendredi 20h

La compétition sera très vive en slopestyle, particulièrement entre les Canadiens qui peuvent tous aspirer au podium, demain, mais qui devront d'abord se qualifier pour les finales.

CURLING

Canada contre Suisse et Russie, vendredi 19h05, samedi 6h05

Avec six pierres par bout et seulement huit bouts, les matchs de curling double mixte ne laissent aucune place à l'erreur et les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris devront briller devant l'excellent duo suisse.

PATINAGE DE VITESSE COURTE PISTE

Charles Hamelin, Samuel Girard et Pascal Dion au 1500 m, samedi 5h

Première finale en courte piste et Charles Hamelin sera l'un des favoris du 1500 m en raison de son expérience. Il faudra aussi suivre les qualifications du relais féminin.

BIATHLON

Rosanna Crawford et les Canadiennes au sprint 7,5 km, samedi 6h15

Récente médaillée de bronze en Coupe du monde en Allemagne, l'Albertaine Rosanna Crawford pourrait causer la surprise dans une de ses épreuves préférées.

HOCKEY FÉMININ

L'équipe unifiée de Corée affronte la Suisse, samedi 7h10

Même si l'entraîneuse canadienne Sarah Murray a reconnu cette semaine que l'intégration des joueuses des deux Corées se passe mieux qu'elle l'espérait, personne ne s'attend à ce qu'elles puissent rivaliser avec les Suissesses.