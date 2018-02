Gracenote prévoit 28 médailles pour le Canada

Au lieu des 33 médailles prévues pour les représentants de l'unifolié, Gracenote croit maintenant qu'ils en obtiendront 28.

Dans son tableau virtuel des médailles émis mercredi, Gracenote prévoit sept médailles d'or, neuf d'argent et 12 de bronze pour le Canada, ce qui lui conférerait le quatrième rang au total des médailles, derrière la Norvège (41), l'Allemagne (39) et les États-Unis (29).

Dans ses prédictions du 10 janvier dernier, Gracenote plaçait le Canada à 33 médailles, derrière l'Allemagne (40) et la Norvège, mais devant les États-Unis (29).

C'est en raison de la réadmission de certains athlètes russes, de blessures subies par deux espoirs de médailles du pays, ainsi que des récents résultats en Coupes du monde qui a fait revoir à la baisse les prédictions de Gracenote pour le Canada.

Simon Gleave, analyste en chef de la compagnie, a déclaré à La Presse canadienne par courriel que le retrait du champion du monde de ski alpin Erik Guay en raison de maux de dos, de l'absence de la championne olympique en titre au ski cross Marielle Thompson - elle aussi blessée - et de la forte délégation russe en patinage artistique rendront la récolte plus difficile pour les Canadiens dans ces disciplines.

Si le Canada devait revenir de Corée du Sud avec 28 médailles, il s'agirait tout de même d'un record pour les Jeux d'hiver. La marque actuelle est de 26 - 14 d'or, sept d'argent et cinq de bronze - aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Gracenote croit toujours que le Canada remportera l'or au hockey masculin et l'argent au hockey féminin. La compagnie a également choisi Maxence Parrot et Mark McMorris pour mettre la main sur l'or au big air et slopestyle en surf des neiges.

Le modèle statistique de Gracenote s'appuie sur les résultats individuels et en équipe des derniers JO, Championnats du monde et épreuves de Coupe du monde.

À un mois des Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro, la compagnie avait prédit 16 médailles pour le Canada (3-8-5). Il en avait plutôt gagné 22: quatre d'or, trois d'argent et 13 de bronze.