Chantal Machabée: les sceptiques ont été confondus

Chantal Machabée n'avait que 24 ans lorsqu'on lui a confié les rênes du tout premier bulletin de l'histoire de RDS. Presque trois décennies plus tard, alors qu'elle est l'une des figures les plus connues de la télévision québécoise, voilà qu'on lui consacre une première biographie, sous la plume du journaliste Guillaume Lefrançois. Rencontre.

«Un joueur qui se promenait tout nu et me lançait des boulettes de tape, on en a déjà ri, mais aujourd'hui, il se ferait suspendre», souligne Chantal Machabée.

«Mais c'était important qu'on le raconte parce que c'est une réalité de notre métier, précise néanmoins Guillaume Lefrançois. Chaque métier a ses bons et ses mauvais côtés. Le nôtre vient avec les trolls. C'est à nous de le gérer, et Chantal le gère admirablement bien!»

«Si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Je pourrais écrire un livre entier sur les conneries que j'entends. Avant, ça me rentrait dedans, mais aujourd'hui, je passe rapidement à autre chose.»

Les sujets les plus légers y côtoient les plus difficiles. Chantal Machabée aborde d'ailleurs de front les méchancetés et les multiples rumeurs infondées qui ont circulé à son sujet. Elle évoque notamment la fausse relation avec le défenseur Sheldon Souray que lui a jadis prêtée un animateur de radio anglophone, de même que les menaces dont elle a fait l'objet. Dans les deux cas, ses patrons ont pris sa défense.

Le livre relate bien sûr la vie de Chantal Machabée. On y découvre une femme toute en simplicité, dont l'amour pour le sport n'est peut-être surpassé que par celui qu'elle éprouve pour ses deux fils aujourd'hui adultes. On y raconte au passage l'histoire de RDS et celle du sport québécois des années 80 à aujourd'hui, en plus d'ouvrir une fenêtre sur la vie de journaliste de beat.

«Ça n'intéressera pas seulement les fans du CH et de RDS, promet Guillaume Lefrançois. Quand j'écris sur le Canadien, je veux toujours atteindre le plus de monde possible, et je voulais que ce soit la même chose pour le livre.»

En découle un livre écrit à la manière d'un témoignage à la première personne, que l'auteur espérait le plus accessible possible.

«C'était un peu comme jaser à un ami», résume Chantal Machabée, qui ajoute avoir eu «100% confiance» en son collègue... et s'être aperçue qu'elle en avait pas mal plus long à raconter qu'elle ne l'aurait cru.

De Vancouver à Montréal en passant par Detroit, en voiture, au téléphone ou dans la cour arrière de la maison à Terrebonne... Le livre a en quelque sorte pris vie au rythme incessant du métier que pratiquent sa protagoniste et son auteur. Pendant un an et demi, Chantal Machabée s'est confiée à Guillaume Lefrançois dès que les deux trouvaient un rare moment dans leur horaire. Comme celle dont il écrit la vie dans son premier livre, Lefrançois suit les activités du Canadien sur la route, dans ce qui est l'une des affections les plus prestigieuses en journalisme, mais aussi l'une des plus difficiles.

Pourtant, sa biographie n'est pas le récit d'un combat constant, mais plutôt l'histoire d'une passionnée de sports qui a su faire sa place et saisir les chances qui se s'offraient à elles. En confondant de nombreux sceptiques au passage, il est vrai. «Évidemment qu'au début, c'était difficile, convient-elle en entrevue. Mais j'en ai toujours tiré bien plus de positif que de négatif. Ça n'a pas été un chemin de croix!»

«Quand j'ai relu ce passage, je me suis dit: oh my God, je ne sais pas si ça va passer! s'esclaffe Chantal Machabée. Ce n'est pas la même époque, pas le même humour, il n'y avait pas d'agression là. On était une gang de jeunes dans la vingtaine qui aimaient se faire rire, that's it. Mais vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, les gars se retrouveraient au bureau des ressources humaines, et vite!»

Elle se réjouit néanmoins des avancées qui ont été faites pour les femmes dans son domaine, même si elles sont encore passablement moins représentées que les hommes. À ce sujet, elle cite l'exemple de sa collègue Elizabeth Rancourt, de TVA Sports, qui a retrouvé son poste à temps plein sur le beat du Canadien après une année de congé de maternité. Et elle estime que pour l'heure, à talent égal et à connaissances égales, une femme sera embauchée dans un réseau de sports avant un homme.

«Les fans n'ont plus de préjugés», tranche Chantal Machabée, qui croit que la parité pourra un jour être atteinte à l'écran. Et, selon elle, on entendra des voix féminines à la description ou à l'analyse des matchs de la LNH avant longtemps.

Il n'en tient maintenant qu'aux stations de leur donner leur chance. Comme un réseau naissant l'a fait avec une jeune passionnée en 1989.

Chantal Machabée - Désavantage numérique

Guillaume Lefrançois

Éditions Hurtubise

270 pages