LHJMQ: Mikaël Robidoux suspendu indéfiniment pour un coup au visage

Les Voltigeurs ont annoncé que l'attaquant québécois a reçu son congé de l'hôpital. « Son cas sera évalué au jour le jour mais les rayons x et le scan se sont avérés négatifs », a tweeté l'équipe de Drummondville.

Alors que Simoneau tentait de déborder un défenseur des Remparts sur le flanc gauche, Robidoux est venu le happer dans l'angle mort d'un coude au visage. Le choix de premier tour des Voltigeurs en 2017 s'est aussitôt écroulé et a dû quitter la patinoire du Centre Marcel-Dionne sur une civière.

Xavier Simoneau, « conscient et stable », devait passer la nuit à l'hôpital en observation, selon les Voltigeurs.

Âgé de 17 ans, Simoneau est un des plus beaux espoirs du hockey québécois en vue du prochain repêchage de la LNH. Il a déjà subi une sévère commotion cérébrale alors qu'il jouait Midget AAA.

Récidiviste

Depuis ses débuts dans les rangs juniors, il y a trois ans, Mikaël Robidoux a été suspendu sept fois pour un total de 11 parties.

Sur la séquence de samedi, le joueur des Remparts, qui revenait d'une suspension de deux parties, a reçu une pénalité majeure ainsi qu'une inconduite de partie pour une mise en échec à la tête.

L'entraîneur Patrick Roy a couvert son joueur après le match.

« On n'aime pas voir un joueur tomber sur la glace comme ça, a d'emblée affirmé Roy. Par contre, le gars allait au filet et lui [Robidoux] est arrivé au même moment. C'est plus une collision. »

Le directeur de la sécurité des joueurs Éric Chouinard, annoncera son verdict final après avoir regardé différentes vidéos de l'incident, a fait savoir la ligue par voie d'un communiqué.

